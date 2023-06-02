Beşiktaş'tan Gomez hamlesi! Kartal Paraguaylı orta saha oyuncusunun peşinde....

Club Libertad'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu için Beşiktaşlı kurmayların oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve başarılı geçen bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Diego Gomez için kulübü Libertad ile de görüşle yapılacak.