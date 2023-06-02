Beşiktaş'tan Gomez hamlesi! Kartal Paraguaylı orta saha oyuncusunun peşinde....

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş orta saha transferi için ciddi bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlı kulübün gündeminde Paraguaylı bir oyuncu var.
Club Libertad'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu için Beşiktaşlı kurmayların oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve başarılı geçen bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Diego Gomez için kulübü Libertad ile de görüşle yapılacak.
20 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunuyor. Merkez orta saha dışında 10 numaralı bölgede de forma giyebilen Gomez genç yaşına rağmen 2 kez Paraguay Milli Takım formasını da giydi. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki merkez orta sahanın gelişime açık olduğu da gelen haberler arasında.