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    Beşiktaş'tan Gomez hamlesi! Kartal Paraguaylı orta saha oyuncusunun peşinde....

    Transfere hız veren Beşiktaş, Libertad’da forma giyen 20 yaşındaki Paraguaylı merkez orta saha Diego Gomez’in menajeri ile temasa geçti. Başka kulüplerin de istediği oyuncu için Beşiktaş elini çabuk tutmaya çalışıyor...

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    Kartal’dan Gomez hamlesi

    Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş orta saha transferi için ciddi bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlı kulübün gündeminde Paraguaylı bir oyuncu var.

    Club Libertad'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu için Beşiktaşlı kurmayların oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve başarılı geçen bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sözleşmesi devam eden Diego Gomez için kulübü Libertad ile de görüşle yapılacak.

    20 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunuyor. Merkez orta saha dışında 10 numaralı bölgede de forma giyebilen Gomez genç yaşına rağmen 2 kez Paraguay Milli Takım formasını da giydi. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki merkez orta sahanın gelişime açık olduğu da gelen haberler arasında.
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        Türk Telekom
        Haberler Spor Beşiktaş'tan Gomez hamlesi! Kartal Paraguaylı orta saha oyuncusunun peşinde....
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