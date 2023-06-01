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    Fırtına'dan hedef ilk kez üçte üç! Son iki haftaya daha öz güvenli bir şekilde girecek

    Trabzonspor, evinde Alanyaspor’u yenip bu sezon ilk kez üçte üç yapmak ve ligin ilk yarısındaki farklı yenilginin rövanşını da almayı hedefliyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hedef ilk kez üçte üç

    Süper Lig'de Karagümrük ve Giresunspor'u mağlup ederek sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanan, deplasmandaki 10 maçlık galibiyet özlemini gidererek moral bulan Trabzonspor, son iki haftaya daha öz güvenli bir şekilde girecek.

    Giresunspor karşısında görkemli bir galibiyet elde eden ve taraftarlarını da mutlu eden Bordo-Mavililer, rotasını Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor maçına çevirdi. Fırtına, Alanyaspor maçını kazanarak bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanmanın ve rakibine karşı 5-0 kaybettiği maçın rövanşını almanın hesaplarını yapıyor.



    HAMSİK İÇİN SON 2 MAÇ
    2022-2023 sezonunun sona yaklaşılırken Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek Marek Hamsik'in geleceği hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Futbol kariyerinin tek lig şampiyonluğunu Karadeniz ekibinde yaşayan Hamsik'in sadece iki maçı kaldı. Nenad Bjelica, 35 yaşındaki Hamsik ile geleceğe dair bir görüşme yapacak ve yol haritası belirlenecek.

    ABEL FERREIRA İDDİASI
    Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluk sonrasında eleştirilerin odak noktasında Başkan Ali Koç ile birlikte teknik direktör Jorge Jesus yer alıyor. Sarı- Lacivertliler'in Jesus'un ayrılma ihtimaline karşılık Palmeiras'ın Portekizli hocası Abel Ferreira'yla görüşme talep ettiği iddia edildi. Ancak Portekizli teknik adamın bu teklife şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi.

    Brezilya basını da, Fenerbahçe'nin Ferreira'ın menajerleriyle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'la şampiyonluk sevinci yaşayan 44 yaşındaki teknik adamın ismi aynı zamanda tıpkı Jorge Jesus gibi Brezilya Milli Takımı'yla da anılıyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı ise Türkiye Kupası finalinden sonra netlik kazanacak. Fenerbahçe, 11 Haziran'da Başakşehir ile Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Sezon sona erdikten sonra Fenerbahçe yönetimi kesin kararını verecek.



        BRUMA İÇİN GELDİLER!
        Portekiz basınından Record'un haberine göre; Braga'da Başkan Salvador, Bruma transferini bitirmek için İstanbul'a geldi ve ilk teklifini yaptı. Portekiz temsilcisinin başkanının 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Braga'nın Bruma'ya da yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.



        KARTAL'A KONDOGBIA MÜJDESİ
        Beşıktaş'ın ön libero transferinde hedeflerinden biri olan olan Atletico Madrid'li Geoffrey Kondogbia'dan müjdeli haberler alıyor. İspanyol basını, Atletico'nun 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Orta Afrikalı futbolcuyu kadroda düşünmediğini iddia etti. Haberde, Atletico teknik direktörü Simeone'nin 11 maçtır şans vermediği 30 yaşındaki oyuncu için yönetime "ayrılabilir" raporu verdiği öğrenildi. Atletico Madrid yönetiminin de 15 milyon Euro bonservis ödemesine rağmen Kondogbia'yı bedelsiz olarak göndermeye razı olduğu belirtilirken La Liga ekibinin bu kararı almasındaki önemli etkenin oyuncunun yıllık 4,5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak olduğu ifade edildi.

        EYÜP TEK GOLLE AVANTAJI KAPTI
        Spor Toto 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Eyüpspor evinde Bodrumspor'u Mustafa Pektemek'in 34'te attığı golle 1-0 yendi. Rövanş 4 Haziran Pazar saat 16.00'da Bodrum'da oynanacak. Turu geçen takım finalde Pendikspor ile eşleşecek. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Rövanşı da çok dikkatli oynayıp finale kalmak istiyoruz" dedi.

            UEFA AVRUPA LİGİ 7. KEZ SEVİLLA'NIN
            UEFA Avrupa Ligi finalinde kazanan yine Sevilla oldu. İspanyol ekibi finalde Roma'yı penaltı atışlarında 4-1 yenerek tarihinde 7. kez bu kupayı kazandı. Roma 35'te Dybala ile öne geçti. 55'te Navas'ın ortasında Mancini kendi ağlarını sarstı. Uzatmalar da 1-1 bitince penaltılarda Sevilla üstün gelip kupayı müzesine götürdü.



            16 YILLIK GELENEK
            Galatasaray, 2007-08 sezonundan bu yana olduğu gibi yine yerli bir teknik adamla şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin Okan Buruk yönetiminde ipi göğüslediği ligde, son 16 sezonda takımlar Türk teknik direktörlerle şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

            Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006- 2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 15 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.



                F.BAHÇE BEKO TOFAŞ'I ELEYİP EFES İLE EŞLEŞTİ
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bursa'da Tofaş'ı 98-87 yendi. Maçı baştan sona üstün götüren Sarı-Lacivertliler, ilk üç periyotu 26-13, 49-38 ve 70-60 ile önde tamamladı. Kanarya seriyi 2-0 getirip yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Tofaş koçu Orhun Ene 3. periyotta bitime 2.39 kala çift teknik faulle oyundan atıldı.

                ANADOLU EFESSON 3 SANİYEDE TURU GEÇTİ
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka'yı 86-84 mağlup etti. Seriyi 2-0'a getiren Efes, yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti . Daçka, bitime 1 dakika 20 saniye kala 5 sayı öndeydi. Bitime 3 saniye kala Beuabois'in üçlüğü ile skor Efes'in lehine 86-84 oldu. Daçka'nın son hücumunu Micic bloklayıp durdurdu.



                TORREIRA AĞLAYARAK KUTLADI!
                Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kazanılan şampiyonluğu 2 yıl önce kaybettiği annesine sarıldığı fotoğrafın basılı olduğu tişörtü giyerek kutladı. Yerek kulübesinde duygusal anlar yaşayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu takım arkadaşı Dries Mertens teselli etmeye çalıştı. Urugaylı yıldız gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

                ÖZER DÖNEMİ KAPANDI
                TFF 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

                BENZEMA'YA KÖRFEZ KANCASI
                İtalyan gazeteci Di Marzio, bir Suudi kulübünün 14 yıldır Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema'ya astronomik bir teklif yaptığını ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağını öne sürdü.

                İNŞALLAH FENERBAHÇE ALIR
                Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Ligde 4. sırayı garantiledik. Şimdi Türkiye Kupası'nı inşallah Fenerbahçe alır diye dua ediyoruz. Kupayı alırlarsa hayırlısıyla Konferans Ligi'ne gideceğiz" dedi.

                MANU'YA MARTIAL ŞOKU
                İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Fulham maçında sakatlanan Anthony Martial, 3 Haziran Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak Federasyon Kupası finalinde yok.

                KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU
                Nenad Bjelica, iki yenilgiyle başladığı Trabzonspor serüveninde ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında almış ancak; sonrasında F.Bahçe yenilgisiyle eleştiriler artmıştı. Son iki maçta önce Karagümrük'ü, ardından da Giresun'u 4'er gol atarak mağlup eden Trabzonspor, kötü gidişatı durdurdu.

                ALANYA BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
                Trabzonspor Kulübü, ligin 37. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı biletlerini satışa sundu. 3 Haziran Cumartesi saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları 50 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

                SAKARYA'DA BİSİKLET HEYECANI
                Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Sakarya Bike Fest kapsamında dünyanın en prestijli supercross yarışı BMX Racing Dünya Kupası 3-4 Haziran tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde nefes kesecek.

                FABİO BORİNİ VEDA ETTİ
                Fatıh Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu Fabio Borini kırmızısiyahlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Borini, bu sezon 31 maçta 21 gol, 9 asist, toplamda 75 maçta 36 gol, 15 asistle oynadı.

                İLK MAÇ 17 HAZİRAN'DA
                Ümit Milli Takım, 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Azerbaycan, 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de ise Eyüp Stadı'nda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

                KAZANAN YARI FİNALDE
                Türk Telekom, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında bugün Galatasaray NEF'le karşılaşacak. Saat 18.00'da başlayacak maçı kazanan yarı finale yükselecek.

                HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
                Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Beşiktaş bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

                BEŞİKTAŞ-KONYA
                7 Haziran'da SPOR Toto Süper Lig'in son hafta maçında Beşiktaş, 7 Haziran Çarşamba saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise 6 Haziran Salı günü aynı saatte Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

                LAZIO'DAN KEREM'E 20 MİLYON EURO
                Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı olan ve performansıyla Avrupa takımlarının radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Lazio'nun takımdan ayrılması beklenen Pedro'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu listeye eklediği ifade edildi. İtalyan ekibinin hocası Sarri'nin de çok beğendiği Kerem için Sarı Kırmızılı takıma ilk olarak 15 milyon Euro teklif ettiği ancak bu teklifin reddedildiği öğrenildi. Lazio'nun Kerem için ısrarcı olduğu ve bu sefer ki teklifini 20 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. Galatasaray'ın yapılan teklife sıcak baktığı, ancakbonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay eklemek istediği kaydedildi. Bu sezon Galatasaray'la 37 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu 10 gol, 13 asiste imza attı.

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