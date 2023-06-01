Fırtına'dan hedef ilk kez üçte üç! Son iki haftaya daha öz güvenli bir şekilde girecek

Süper Lig'de Karagümrük ve Giresunspor'u mağlup ederek sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanan, deplasmandaki 10 maçlık galibiyet özlemini gidererek moral bulan Trabzonspor, son iki haftaya daha öz güvenli bir şekilde girecek.

Giresunspor karşısında görkemli bir galibiyet elde eden ve taraftarlarını da mutlu eden Bordo-Mavililer, rotasını Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor maçına çevirdi. Fırtına, Alanyaspor maçını kazanarak bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanmanın ve rakibine karşı 5-0 kaybettiği maçın rövanşını almanın hesaplarını yapıyor.