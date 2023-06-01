Fırtına'dan hedef ilk kez üçte üç! Son iki haftaya daha öz güvenli bir şekilde girecek

TORREIRA AĞLAYARAK KUTLADI!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kazanılan şampiyonluğu 2 yıl önce kaybettiği annesine sarıldığı fotoğrafın basılı olduğu tişörtü giyerek kutladı. Yerek kulübesinde duygusal anlar yaşayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu takım arkadaşı Dries Mertens teselli etmeye çalıştı. Urugaylı yıldız gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
ÖZER DÖNEMİ KAPANDI
TFF 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.
BENZEMA'YA KÖRFEZ KANCASI
İtalyan gazeteci Di Marzio, bir Suudi kulübünün 14 yıldır Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema'ya astronomik bir teklif yaptığını ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağını öne sürdü.
İNŞALLAH FENERBAHÇE ALIR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Ligde 4. sırayı garantiledik. Şimdi Türkiye Kupası'nı inşallah Fenerbahçe alır diye dua ediyoruz. Kupayı alırlarsa hayırlısıyla Konferans Ligi'ne gideceğiz" dedi.
MANU'YA MARTIAL ŞOKU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Fulham maçında sakatlanan Anthony Martial, 3 Haziran Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak Federasyon Kupası finalinde yok.
KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU
Nenad Bjelica, iki yenilgiyle başladığı Trabzonspor serüveninde ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında almış ancak; sonrasında F.Bahçe yenilgisiyle eleştiriler artmıştı. Son iki maçta önce Karagümrük'ü, ardından da Giresun'u 4'er gol atarak mağlup eden Trabzonspor, kötü gidişatı durdurdu.
ALANYA BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Trabzonspor Kulübü, ligin 37. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı biletlerini satışa sundu. 3 Haziran Cumartesi saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları 50 TL ile 400 TL arasında değişiyor.
SAKARYA'DA BİSİKLET HEYECANI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Sakarya Bike Fest kapsamında dünyanın en prestijli supercross yarışı BMX Racing Dünya Kupası 3-4 Haziran tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde nefes kesecek.
FABİO BORİNİ VEDA ETTİ
Fatıh Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu Fabio Borini kırmızısiyahlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Borini, bu sezon 31 maçta 21 gol, 9 asist, toplamda 75 maçta 36 gol, 15 asistle oynadı.
İLK MAÇ 17 HAZİRAN'DA
Ümit Milli Takım, 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Azerbaycan, 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de ise Eyüp Stadı'nda Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.
KAZANAN YARI FİNALDE
Türk Telekom, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında bugün Galatasaray NEF'le karşılaşacak. Saat 18.00'da başlayacak maçı kazanan yarı finale yükselecek.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılacak Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Beşiktaş bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ-KONYA
7 Haziran'da SPOR Toto Süper Lig'in son hafta maçında Beşiktaş, 7 Haziran Çarşamba saat 20.00'de Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise 6 Haziran Salı günü aynı saatte Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
LAZIO'DAN KEREM'E 20 MİLYON EURO
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı olan ve performansıyla Avrupa takımlarının radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Lazio'nun takımdan ayrılması beklenen Pedro'nun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu listeye eklediği ifade edildi. İtalyan ekibinin hocası Sarri'nin de çok beğendiği Kerem için Sarı Kırmızılı takıma ilk olarak 15 milyon Euro teklif ettiği ancak bu teklifin reddedildiği öğrenildi. Lazio'nun Kerem için ısrarcı olduğu ve bu sefer ki teklifini 20 milyon Euro'ya çıkardığı belirtildi. Galatasaray'ın yapılan teklife sıcak baktığı, ancakbonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay eklemek istediği kaydedildi. Bu sezon Galatasaray'la 37 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu 10 gol, 13 asiste imza attı.