UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla fırtınası! Roma'yı devirdiler, 7. kez kupayı kazandılar





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Müsabakanın daha sertleştiği ve birçok kartın çıktığı uzatma dakikalarında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Roma, 120+11. dakikada kullanılan kornerde gole yaklaştı. Zalewski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Smalling'in kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

Karşılaşmanın uzatma devreleri de 1-1 beraberlikle tamamlandı ve Avrupa Ligi'nin şampiyonu penaltı atışlarıyla belirlendi.

Sevilla'da Ocampos, Lamela, Rakitic ve Montiel penaltılarda topu filelere gönderdi. Roma adına Cristante penaltıyı gole çevirdi, Mancini ve Ibanez atışlardan faydalanamadı.

Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük sağlayan Sevilla, Avrupa Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı.