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    • 30.05.2023 20:39
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    • 30.05.2023 20:39
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    Valencia Alex'in gol rekorunu kırdı

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia 29'uncu golünü kaydederek, Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu kırdı.

    takvim.com.tr
    Valencia Alex’in gol rekorunu kırdı
    Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enner Valencia, 2'nci dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşarak fileleri havalandırdı.

    Böylece gol sayısını 29'a yükselten Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. 2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza'nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

    AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNA ORTAK OLDU

    Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.
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