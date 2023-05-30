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    • 30.05.2023 22:17
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    Fenerbahçe tribünlerinde 'Ali Koç istifa' ve 'Aziz Yıldırım' sesleri!

    Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak şampiyonluk için yetmedi. Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın Ankara'da farkı açmasıyla beraber Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri yükseldi. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe tribünlerinde ’Ali Koç istifa’ ve ’Aziz Yıldırım’ sesleri!

    Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

    Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak şampiyonluk için yetmedi. Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti.

    Galatasaray'ın Ankara'da farkı açmasıyla beraber Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri yükseldi.

    İşte o anlar;

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    Şampiyon Galatasaray
    Haberler Spor Fenerbahçe tribünlerinde 'Ali Koç istifa' ve 'Aziz Yıldırım' sesleri!
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