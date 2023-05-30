Fenerbahçe tribünlerinde 'Ali Koç istifa' ve 'Aziz Yıldırım' sesleri!

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ancak şampiyonluk için yetmedi. Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın Ankara'da farkı açmasıyla beraber Fenerbahçe tribünlerinde istifa sesleri yükseldi.

İşte o anlar;