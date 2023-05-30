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    • 30.05.2023 23:40
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    • 30.05.2023 23:40
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    Buruk'tan duygusal sözler! "Futbolcu Okan Buruk'a..."

    Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte duygusal anlar yaşayan Okan Buruk'un o açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Buruk’tan duygusal sözler! Futbolcu Okan Buruk’a...

    Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

    İşte duygusal anlar yaşayan Okan Buruk'un o açıklamaları;

    "Hedef tabii ki, imzayı attığım günden itibaren şampiyonluktu. Galatasaray her sene şampiyon olmak için başlar. Sonunda da mayıslar bizim dedik. Bunlar da çok önemli şeylerdi. 30 yıl önce burada Galatasaray takımı şampiyonluğa imza atmıştı. Tam 30 yıl sonra, bu sefer..."

    "11 yaşında seçmelere girdim. Futbolcu olarak önemli başarılar yaşadım. Hep takımımın başarısı için mücadele ettim. Galatasaraylı futbolcu Okan Buruk'a teşekkür ediyorum..."

    "Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mutluluk!"

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    Kara mizah
    Haberler Spor Buruk'tan duygusal sözler! "Futbolcu Okan Buruk'a..."
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