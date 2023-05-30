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    Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis hamlesi: Fırtına 950 bin euro teklif etti!

    Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki ön libero Dimitrios Kourbelis’e yıllık 950 bin euro teklif etti. Transferin ise kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor...

    Kourbelis hamlesi

    Kadrosunda iki Yunan oyuncu bulunan Trabzonspor, Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis için girişimlerini sürdürüyor. Yunan medyası transferin bitme aşamasında olduğunu iddia ederken, Trabzonspor cephesi ise sadece gündemdeki oyunculardan bir tanesi olduğunu belirtiyor.

    Mevcut kadroda Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan oyuncusu bulunan Trabzonspor, üçüncü Yunan oyuncu için de nabız yoklayacak.



    29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesinin bitiyor olması bir avantaj olarak görülürken, Yunan basını kulübünün oyuncuyu ikna için teklif yaptığını ancak geçtiğimiz günlerde Bakasetas ile bir fotoğrafını paylaşan Kourbelis'in Türkiye'yi tercih etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu diye getirdi.
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        Haberler Spor Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis hamlesi: Fırtına 950 bin euro teklif etti!
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