Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis hamlesi: Fırtına 950 bin euro teklif etti!





29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesinin bitiyor olması bir avantaj olarak görülürken, Yunan basını kulübünün oyuncuyu ikna için teklif yaptığını ancak geçtiğimiz günlerde Bakasetas ile bir fotoğrafını paylaşan Kourbelis'in Türkiye'yi tercih etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu diye getirdi.