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    • 29.05.2023 00:49
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    • 29.05.2023 00:49
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    Galatasaray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı!

    Galatasaray Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." denildi.

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan Başkan Erdoğan için tebrik mesajı!

    Galatasaray Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

    Mesajda, 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." denildi.

    İşte o mesaj;

    "28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

    Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

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    Haberler Spor Galatasaray'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı!
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