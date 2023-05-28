Fenerbahçe'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

Fenerbahçe Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, "28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

İşte o mesaj;

"28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz."