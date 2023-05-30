Süper Lig'in 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İstanbul'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından havayolu ile İstanbul'a gelen Galatasaray kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.
DURSUN ÖZBEK: CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINDA ŞAMPİYON OLDUK.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, havalimanında yaptığı açıklamada, herkesin çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şampiyon olduk, herkese kutlu olsun. Haftalar öncesinde 'şampiyon belli' demiştim. Şimdi 2 ve 3'üncüye bakacağız" dedi.