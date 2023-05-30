Deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Galatasaray lig şampiyonluğunu ilan etti

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Nefes kesen karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanıken, Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.
10. dakikada Kerem'in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid'in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.