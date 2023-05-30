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    • Spor
    • 30.05.2023 18:56
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    • 30.05.2023 22:15
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    Deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Galatasaray lig şampiyonluğunu ilan etti

    Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliviera'nın golleriyle Ankara temsilcisini 4-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluğunu ilan etti.

    takvim.com.tr
    Şampiyon Galatasaray

    Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Nefes kesen karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanıken, Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    7. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.



    10. dakikada Kerem'in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.



    15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid'in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.



        16. dakikada Taylan'ın ceza sahası yayı önünden verdiği ara pasta topla buluşan Milson, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı 1-1



        18. dakikada kaleci Gökhan'dan seken topa bekletmeden vuran Rashica'nın şutunda Gökhan, hızlıca kalesindeki yerini alıp gole izin vermedi.



        26. dakikada ceza sahası yayı dışı ilk metrelerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliveira'nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.



            31. dakikada sol kanatta topu alan Sowe'nin ceza sahası önüne kadar ilerleyip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



            39. dakikada Kerem'in ceza sahası dışı sol çaprazının ilk metrelerinden içeriye gönderdiği ortaya yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-2



            44. dakikada Taylan'ın pasında topla buluşan Zahid'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

            51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.



                63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

                70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

                73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.



                78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

                89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



                90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.

                Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



                    İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
                    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulubü taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

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                    Kara mizah
                    Haberler Spor Deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Galatasaray lig şampiyonluğunu ilan etti
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