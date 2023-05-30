Şampiyon belli oluyor! Tam 7 maç canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

Süper Lig'de oynanan 7 maçı canlı olarak takip etmek için tıklayın...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

Sarı kırmızılıların hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya'nın olası bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğa uzanacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR

Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor Giresunspor'un konuğu oluyor. Ev sahibi sahadan puansız ayrılırsa küme düşme ihtimali bir hayli artacak.

Giresunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...