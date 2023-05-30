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    • 30.05.2023 19:00
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    • 30.05.2023 19:58
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    Şampiyon belli oluyor! Tam 7 maç canlı anlatım

    Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek. Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılıların hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya'nın olası bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğa uzanacak. Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor Giresunspor'un konuğu oluyor. Ev sahibi sahadan puansız ayrılırsa küme düşme ihtimali bir hayli artacak. Bu zorlu maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Şampiyon belli oluyor! Tam 7 maç canlı anlatım

    Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

    Süper Lig'de oynanan 7 maçı canlı olarak takip etmek için tıklayın...

    ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

    Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

    Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

    Sarı kırmızılıların hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kanarya'nın olası bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğa uzanacak.

    Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

    GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR

    Karadeniz derbisinde ise Trabzonspor Giresunspor'un konuğu oluyor. Ev sahibi sahadan puansız ayrılırsa küme düşme ihtimali bir hayli artacak.

    Giresunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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    Ankaragücü - Galatasaray | CANLI
    Haberler Spor Şampiyon belli oluyor! Tam 7 maç canlı anlatım
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