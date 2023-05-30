Ankaragücü - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonun ve Ümraniyespor'un ardından küme düşen diğer takımın belli olabileceği maçlar nefes kesecek.

Tam 7 maçın aynı anda başlayacağı hafta lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Aslan, kazanırsa 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ankaragücü - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Ankaragücü : Gökhan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.



SON 3 MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

ZANIOLO CEZALI, 6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TOLUNAY KAFKAS'LA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK



MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

ERYAMAN KAPALI GİŞE



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine MKE Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü de biletlerin sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu.