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    • 30.05.2023 15:35
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    • 30.05.2023 15:44
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    ÖZEL | Torreira yerine dünya yıldızı orta saha!

    Galatasaray gelecek sezon için transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Aslan Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldız oyuncular için resmi teklifler alan Galatasaray öncelikle bu futbolcuların yerini doldurmayı planlıyor. İşte son gelişmeler...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

    Galatasaray Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldız oyuncular için resmi teklifler alan Galatasaray öncelikle bu futbolcuların yerini doldurmayı planlıyor.

    Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

    Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar Uruguaylı atom karıncası Torreira'nın takımdan ayrılması durumunda ise alternatif arayışlarını sürdürüyor.
    Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

    Cimbom'un gündemine giren son isim Rus ekibi Lokomotiv Moskova forması giyen 20 yaşındaki Artem Karpukas oldu.

        Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

        BU SEZON 3 GOLE KATKIDA BULUNDU

        Ön liberoda forma giyen genç yıldız adayı için Sarı-Kırmızılı yöneticiler oyuncunun menajeriyle iletişime geçti. Karpukas, bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. 20 yaşındaki genç yıldız adayı bu maçlarda 2 gol atarken 1 asist katkısında bulundu.
        Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

        SAKATLIK RAPORLARI İSTENDİ

        Galatasaray'ın daha önce gündeme gelen Renato Sanches ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, PSG'den sezon sonunda ayrılması kesinleşen Portekizli orta saha için hamle yaptı. Fransız ekibinden oyuncunun sakatlık ve son sağlık raporları istendi.

        Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

        YENER İNCE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

        Galatasaray doktoru Yener İnce ve PSG'de sorumlu kişi Christophe Baudot sürekli temas halinde. Renato Sanches'in sağlık raporu olumlu gelirse Sarı-Kırmızılılar resmi teklifte bulunacak. 2022 yılında Lille'den PSG'ye transfer olan Sanches'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
            Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

            SANCHES BU SEZON 19 MAÇ KAÇIRDI

            Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Renato Sanches, bu sezon 111 günü sakatlıkla geçirdi. Toplamda 19 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu. Benfica, Bayern Münih ve Swansea gibi takımların da formasını giyen Sanches güçlü fiziği ve müthiş tekniğiyle ön plana çıkıyor.
            Galatasaray’a Torreira’nın yerine dünya yıldızı orta saha!

            26 MAÇTA 2 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

            Bu sezon 26 maçta görev alan Renato Sanches, 2 gol atma başarısı gösterdi. 32 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

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            Haberler Spor ÖZEL | Torreira yerine dünya yıldızı orta saha!
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