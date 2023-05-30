ÖZEL | Torreira yerine dünya yıldızı orta saha!

SANCHES BU SEZON 19 MAÇ KAÇIRDI



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Renato Sanches, bu sezon 111 günü sakatlıkla geçirdi. Toplamda 19 maç kaçırdı. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu. Benfica, Bayern Münih ve Swansea gibi takımların da formasını giyen Sanches güçlü fiziği ve müthiş tekniğiyle ön plana çıkıyor.