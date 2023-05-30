Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ancak Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle sarı kırmızılılar ligde şampiyonluğa uzandı.

Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Aslında yakaladığımız puan ortalaması son 5 senenin şampiyonlarıyla denk bir puan ortalaması ancak Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık. Rakibimiz güçlü bir takım. Son haftaya kadar savaştık. Bazı dönemlerde onlardan daha iyi olmayı başardık ancak bazı dönemlerde başaramadık. Kupayı alırsak, kötünün iyisi olarak bakarım. Fenerbahçe tarihi için, oyuncular için, benim için kupa da önemli."

"Burada önemli olan ben değilim Fenerbahçe. Lig bittikten sonra durumum netleşir. Kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. İstiyorum ki takımım kupa finalinde de son dönemdeki oyununu devam ettirsin. Benim şu andaki odağım final maçı. Galatasaray maçına da odaklandım ama bir numaralı odağım 11'inde oynayacağımız final."