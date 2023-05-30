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    Kartal Hırvat yıldız Ante Rebic için Fenerbahçe ile yarış halinde: İlk hedef kiralamak!

    Beşiktaş’ın adı son günlerde F.Bahçe ile anılan Milan’ın Hırvat yıldızı Ante Rebic için devreye girdiği öğrenildi. Yıldız isimle ilgili kısa süre içerisinde somut adamların atılması bekleniyor.

    Rebic kapışması

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, transferde de ezeli rakibyle karşı karşıya geldi.

    Siyah-Beyazlılar'ın son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic'i gündemine aldığı belirtildi. Milan'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun şartlarını soran yönetimin yıldız futbolcu için sezon sonunda hamle yapması bekleniyor.

    İLK HEDEF KİRALAMAK
    10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Hırvat yıldız için ilk etapta kirama formülünü masada tutan Beşiktaş'ın teklifin kabul görmemesi halinde teklife satın olma opsiyonu da ekleyeceği gelen haberler arasında.
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        Haberler Spor Kartal Hırvat yıldız Ante Rebic için Fenerbahçe ile yarış halinde: İlk hedef kiralamak!
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