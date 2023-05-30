Arda Güler’den Galatasaray yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrılmasına rağmen şampiyonluk iddiası kalmadı. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup ederek ipi göğüsledi.

Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.



Maçın ardından konuşan 18 yaşındaki oyuncu, "Şampiyon olamadık, çok üzgünüz. Şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik." ifadelerini kullandı.

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Ama hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti." diyerek açıklamalarını tamamladı.