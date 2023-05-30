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    • 30.05.2023 16:45
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    • 30.05.2023 16:45
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    Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, hangi yıl? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu? SÜPER LİG FB PUAN DURUMU 2023!

    Fenerbahçe şampiyonluk sayısı hakkında aramalar hız kazandı. Bu akşam Galatasaray'ın galibiyeti halinde Sarı Lacivertliler yarıştan kopmuş olacak. Bugün sıkça aratılan konular arasında "Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu?" yer aldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, hangi yıl?

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sona doğru gelinirken Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, hangi yıl? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu? SÜPER LİG FB PUAN DURUMU 2023!

    FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

    Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda ilan etti. 2013-2014 sezonunda Sarı Kanarya, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alıp ligi 74 puanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip 74 gol atıp kalesinde 33 gol gördü. Süper Lig tarihinde Fenerbahçe 19 kez şampiyon oldu.

    FENERBAHÇE 2013-2014 KADROSU

    Teknik Direktör: Ersun Yanal

    Volkan Demirel

    Mert Günok

    Gökhan Gönül

    Michal Kadlec

    Bekir İrtegün

        Bruno Alves

        Egemen Korkmaz

        Serdar Kesimal

        Caner Erkin

        Hasan Ali Kaldırım

        Samuel Holmen

        Mehmet Topal

        Raul Meireles

        Cristian Baroni

        Mehmet Topuz

        Salih Uçan

        Selçuk Şahin

        Emre Belözoğlu

        Alper Potuk

        Emmanuel Emenike

        Pierre Webo

        Dirk Kuyt

        Musa Sow
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        Haberler Spor Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, hangi yıl? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu? SÜPER LİG FB PUAN DURUMU 2023!
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