Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu, hangi yıl? Fenerbahçe kaç kez şampiyon oldu? SÜPER LİG FB PUAN DURUMU 2023!

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe, en son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda ilan etti. 2013-2014 sezonunda Sarı Kanarya, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alıp ligi 74 puanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip 74 gol atıp kalesinde 33 gol gördü. Süper Lig tarihinde Fenerbahçe 19 kez şampiyon oldu.