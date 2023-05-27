Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.05.2023 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 13:53
    ABONE OL

    Trabzonspor'da 3 eksikli idman! Gbamin sakatlandı

    Süper Lig'in 36'ıncı haftasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor'da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipe Gbamin, girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşayıp idmanı yarıda bıraktı.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’da 3 eksikli idman! Gbamin sakatlandı
    Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da, müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.

    3 OYUNCU EKSİK, ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KATILDI

    Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.

    GBAMIN İDMANI YARIDA BIRAKTI

    Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu idmanı yarıda kesti.

    Bordo mavililer, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    700 yıllık bir Bursa efsanesi
    Haberler Spor Trabzonspor'da 3 eksikli idman! Gbamin sakatlandı
        loading
        SON DAKİKA