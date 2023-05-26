Fenerbahçe resmen açıkladı: Arda Güler'in sözleşmesi 2025'e uzatıldı

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-lacivertliler, genç yıldızın sözleşmesinin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Öte yandan gelecek sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği merak konusu.
Avrupa devlerini peşine takan süper genç yetenek için Fenerbahçe kulübüne resmi teklifler geliyor. Kulüpteki geleceği netlik kazanmayan Arda Güler'in yuvadan uçmaya hazırlandığı iddia edildi.
Ajax ve Newcastle United'ın 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı 18 yaşındaki yıldız, gelecek sezon forma garantisi verilmezse ayrılığa sıcak bakıyor.
Arda'nın temsilcisi kısa süre içinde sarı- lacivertli ekibe yeni taleplerini iletecek. Sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulan Arda ilerleyen zamanlarda Jesus'un vazgeçilmezi olmayı başardı. 18 yaşındaki genç yetenek bu yıl 32 maçta 1308 dakika oynadı. Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapan Arda Güler, 6 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.