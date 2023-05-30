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    • Spor
    • 30.05.2023 22:33
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    • 30.05.2023 22:33
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    Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Galatasaray'ı tebirk etti. Başkan Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İlk tebrik Başkan Erdoğan’dan

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    GALATASARAY TARAFTARLARININ ŞAMPİYONLUK COŞKUSU I VİDEO İZLE



    Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golünü ise Milson attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.



    ÜÇ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYON OLDU
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.



        LİGDE 23. KEZ ZİRVEDE
        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 23. kez tekrarladı. Sarı-kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

        Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltti.



        İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ı tebirk etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Kara mizah
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