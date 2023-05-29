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    Portekiz’de Bruma fırtınası esti! Yıldız oyuncu sezonu 4 gol 6 asistle tamamladı...

    Fenerbahçe’de lig için lisans bile çıkartılmayan Bruma Portekiz’de esti gürledi. Son hafta maçında yine asist yaptı. Sezonu 4 gol 6 asistle tamamladı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Portekiz’de Bruma fırtınası

    Devre arasında Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya kiralanan Bruma beklentilerin çok üzerindeki performansını yine devam ettirdi. Portekiz Ligi son hafta maçında Braga, Paços Ferreira ile karşılaştı. Braga'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Alvaro Djalo, 29. dakikada Ricardo Horta ve 51. dakikada Banza kaydetti. Braga'nın ikinci golünün asistini Fenerbahçe'den kiralanan Bruma yaptı. Bruma bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı. Alınan bu sonucun ardından Braga sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı. Paços Ferreira ise 23 puanla 17. sırada kalarak lige veda etti.



    RICO YOĞUN BAKIMDA!
    Fransa'da bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen PSG'de şok bir gelişme yaşandı. PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. Tecrübeli oyuncu helikopterle hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin yoğun bakıma alındığı ifade edildi. PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Sergio Rico, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



    FORVETE YENİ ADAY: JURECKA
    Trabzonspor scout ekibinin Çekya'da izlediği isim belli oldu. Teknik direktör Nenad Bjelica, Slavia Prag takımında forma giyen Vaslav Jurecka'nın transfer edilmesini istiyor. Bordo-Mavili yöneticilerin 28 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Jurecka bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 26 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli golcüye 1 milyon euro değer biçiliyor.



        3'TE 3 HESABI!
        Karagümrük'ü yenerek moral bulan Trabzonspor'da gözler kalan 3 maça çevrilmiş durumda. Tarihi şampiyonluk sezonunun ardından camiasına hayal kırıklığı yaşatan Bordo-Mavililer, kötü geçen sezonu üst üste alacağı galibiyetlerle kapatıp gönül almanın ve gelecek sezona umutla bakmanın hesabını yapıyor. Trabzon önündeki Giresunspor, Alanya ve Başakşehir maçlarını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.



        RONALDO'YU GEÇTİ ALVES İLE EŞİTLEDİ
        Fransa'da Strasbourg ile 1-1 berabere kalan PSG bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Lionel Messi, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atma unvanını Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı ve 496 gol ile zirveye yerleşti. Arjantinli futbolcu ayrıca Paris ekibiyle kazandığı bu şampiyonluk ile Dani Alves'in en çok kupa kazanma rekoruna da ortak oldu. İki eski takım arkadaşının kariyerlerinde 43'er kupa bulunuyor. Messi ayrıca PSG ile kazandığı şampiyonlukla kariyerindeki 12. lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.



        İTALYA'DA YİNE MANŞETLERDE
        Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalyan basınında yer almaya devam ediyor. Çizme basınında yer alan haberde, "Milan ve Juventus, gelecek sene 4-3-3 oynamak istiyor. İki kulüp Zaniolo transferini olmazsa olmaz görüyor. Hem Allegri hem de Pioli, ısrarla onu istiyor. Milan ve Juventus, Zaniolo için kapışacak. İki kulüp, bu transferi 20-30 milyon euro arasında bir bedelle bitirmeyi hedefliyor" denildi. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ise İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin 15 Haziran tarihinde İspanya ile oynayacakları Uluslar Ligi maçı kadrosuna Nicolo Zaniolo'yu davet etmeyi düşündüğü yazıldı. İngiltere ve Malta maçlarını kaçıran 23 yaşındaki Zaniolo, bu sezon Galatasaray'da toplam 10 maçta forma giyerken takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



            CİMBOM'DA YÜZLER GÜLÜYOR
            Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Neşeli geçen antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duruldu. Cimbom, bugünkü antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak.



            AYBERK KARAPO SÜRPRİZİ
            Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın sürpriz bir transfer hamlesi yaptığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, kariyerine Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'da devam eden ve hem stoper hem de sağ bekte oynayabilen Ayberk Karapo'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Manisa FK'nın 4.5 milyon euro talep ettiği futbolcunun adı daha önce Portekiz ekibi Porto ile de anılmıştı. Bu sezon Manisa FK'da 34 maçta 2 gol ve 1 asist üreten 18 yaşındaki Ayberk, Türkiye U-19 Takımı'nın da formasını giyen oyunculardan biri durumunda. 1.86 boyundaki futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Ayberk Karapo'nun Manisa FK ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

            MOHAMED GERİ DÖNÜYOR
            Fransa Ligi ekiplerinden Nantes, bu sezon 37 maçta topladığı 33 puan ile küme düştü. Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, takımının lige veda etmesinin ardından Cimbom'a geri dönecek. Bu sezon oynadığı 51 maçta 11 gol, 4 asist üreten Mısırlı golcü için Fransız ekibi 5 milyon 750 bin euro satın alma bedelini ödememeyi kararlaştırdı. Bilindiği gibi Mostafa Mohamed, gökkuşağı süslemeli formayı (LGBT) giymek istemediği için Toulouse mücadelesinde oynamamıştı.



                MERTENS'TEN 37 YAŞINDA VEDA
                Galatasaray ile 1 yıl daha yola devam edecek olan Dries Mertens ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Napoli Kulübü'ne yakın kaynaklar, 2024'e kadar Cimbom ile sözleşmesi bulunan futbolcunun, kontratı bittiğinde futbolu bırakacağını yazdı. Sözleşmesi sona erdiğinde 37 yaşında olacak Mertens, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 31 maçta oynadı ve 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Belçika basını ise Mertens için, "Dries ve eşi Kat Kerkhofs'un İstanbul'da keyfi yerinde. Belçika'ya döneceğini düşünenleri yanılttılar" yorumunu yaptı.



                GALATASARAY'A BAKACAĞIZ!
                Ferdi Kadıoğlu dün bir basın açıklaması yaptı. Ferdi Kadıoğlu, "Rakibimizin puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz. Bizim yapmamız gereken şey, kendi maçlarımızı kazanmak. Ondan sonra da Galatasaray'ın ne yapacağına bakacağız. Biz yolumuza devam ediyoruz" dedi. Ferdi, "Bu sene çok sayıda kötü maçım yok. Bu sebepten dolayı mutluyum. Son haftalarda da asist ve gol anlamında takımıma katkılar sağlıyorum. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederim" ifadelerini kullandı.



                REDMOND'U BİTİRİN
                Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Valerien Ismael döneminde beklentileri karşılaşamayan Redmond, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta patlama yapmıştı. İngiliz kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist yapmayı başarmıştı. Redmond'un durumunun belirsiz olmasından rahatsız olan teknik direktör Şenol Güneş'in yönetim ile bir görüşme yaptığı ve İngiliz oyuncunun takımda kalmasında ısrarcı olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Güneş'in "Transferler yapacağız ama elimizdeki kaliteyi kaybetmemeliyiz. Redmond'un en kısa sürede bitirilmesini istiyorum" dediği iddia edildi. Nathan Redmond'un eşini ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, 29 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiltere'den de teklifler olduğu biliniyor.

                AVRUPA'NIN EN YAŞLI 4. HOCASI OLDU
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa'nın 60 liginde yer alan teknik direktörler arasında en yaşlı 4. teknik adam oldu. Değerlendirme Avrupa'nın alt liglerini de kapsadı. Listenin ilk sırasında 75.7 yaşında olan Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hudson yer alırken, Şenol Güneş 70.9 yaşla 4. sırada kendisine yer buldu.



                    SAISS BELİRSİZLİĞİ
                    Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrası ilk 11'de kendisine yer bulmaya başlayan Romain Saiss'in önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu iddia edildi. Faslı stoperin İngiltere'den gelen tekliflere sıcak baktığı ifade ediliyor. Saiss'in Beşiktaş'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



                    ŞAMPİYON BENFİCA OLDU
                    Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Santa Clara'yı 3-0 yenen Benfica, şampiyonluğunu ilan etti. Bu galibiyetle puanını 87'ye çıkaran Benfica, en yakın takipçisi Porto'nun 2 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

                    FIRMINO'DAN KÖTÜ HABER
                    Liverpool'a veda eden Roberto Firmino kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Adı Galatasaray'la da anılan Roberto Firmino için Real Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol devinin golcü transferi için 4-5 oyuncuyu daha listesine eklediği belirtildi. Bu sezon Liverpool formasıyla İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 32 maça çıkan Firmino, 12 gol, 5 asistlik katkı verdi.


                    LEİCESTER'A 3 PUAN YETMEDİ
                    Premier Lig'in son hafta maçlarında evinde West Ham'ı 2-1 yenen Leicester City ve sahasında Tottenham'a 4-1 kaybeden Leeds United, Southampton'ın ardından küme düşen diğer ekipler oldu.


                    AL-NASSR ZİRVEYİ KAPTIRDI
                    Crıstiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğu Al-Ittihad takımına kaptırdı. Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol atsa da şampiyonluğa yetmedi.


                    ORKUN'DAN AYRILIK SİNYALİ
                    Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, Vitesse maçının ardından "Doğru bir kulüp gelirse sanırım bu yaz bir adım atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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                    Siyasetten 6 sıfır atıldı
                    Haberler Spor Portekiz’de Bruma fırtınası esti! Yıldız oyuncu sezonu 4 gol 6 asistle tamamladı...
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