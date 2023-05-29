Portekiz’de Bruma fırtınası esti! Yıldız oyuncu sezonu 4 gol 6 asistle tamamladı...

Devre arasında Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya kiralanan Bruma beklentilerin çok üzerindeki performansını yine devam ettirdi. Portekiz Ligi son hafta maçında Braga, Paços Ferreira ile karşılaştı. Braga'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Alvaro Djalo, 29. dakikada Ricardo Horta ve 51. dakikada Banza kaydetti. Braga'nın ikinci golünün asistini Fenerbahçe'den kiralanan Bruma yaptı. Bruma bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı. Alınan bu sonucun ardından Braga sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı. Paços Ferreira ise 23 puanla 17. sırada kalarak lige veda etti.
RICO YOĞUN BAKIMDA!
Fransa'da bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen PSG'de şok bir gelişme yaşandı. PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. Tecrübeli oyuncu helikopterle hastaneye götürüldü. Kaza sonrası Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin yoğun bakıma alındığı ifade edildi. PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Sergio Rico, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
FORVETE YENİ ADAY: JURECKA
Trabzonspor scout ekibinin Çekya'da izlediği isim belli oldu. Teknik direktör Nenad Bjelica, Slavia Prag takımında forma giyen Vaslav Jurecka'nın transfer edilmesini istiyor. Bordo-Mavili yöneticilerin 28 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Jurecka bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 26 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli golcüye 1 milyon euro değer biçiliyor.