Fenerbahçe Hırvat kaleci için Zagreb ile masaya oturdu: İşte Fener’in Livakovic teklifi...

Fenerbahçe, Livakovic'in bonservisi için 6 milyon Euro teklif etti. Zagreb kulübü daha önce Livakovic'in serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'yu talep etmişti. Fenerbahçe'nin bu teklifinin ardından Zagreb kulübü yetkililerinin teklifin artışını talep etmelerinin yüksek olasılık olduğu ifade ediliyor.