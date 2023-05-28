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    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica flaş açıklamalara imza attı!

    Hırvat teknik adam, “Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum . Bunun üzerine çalışıyoruz... Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz” dedi.

    Aç oyuncular gelecek!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, önemli açıklamalara imza attı. Hırvat teknik adam, "Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. İyi oyuncuları aramıza katabilmeyi istiyoruz. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyunculuları aramıza katmak istiyoruz.

    Tabii ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Şundan eminim çok iyi oyuncular katacağız aramıza. Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Taraftarların beklentisinin daha fazla olduğunu biliyorum. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz" ifadelerini kullandı.

    GİDECEKLER BELLİ!
    Takımda kalacak ve gidecek isimlerle ilgili kararını verdiğini belirten Bjelica, "U19 takımından 4 tane genç arkadaşımız antrenmana katıldı, bizimle idmana çıktılar. Sezon sonuna kadar onları idmanlarda görmek istiyoruz, sonrasında da kampta bizimle olabilirler mi, nerede daha iyi olurlar bunu oturup konuşacağız" diye konuştu.



    ŞANS YÜZÜME GÜLDÜ
    Fırtına'nın genç yıldızı Arif Boşluk, teknik direktör Nenad Bjelica'nın altyapıya önem verdiğini vurgulayarak, "Hocamız zaten altyapıya önem veriyor. Altyapıdaki arkadaşlarımız inşallah şanslarını iyi değerlendirir, hepsine güveniyorum. Beni de örnek alıyorlardır diye düşünüyorum" dedi. Arif, "Genç oyuncunun takımdaki durumu biraz da şansa bağlı.

    Çıktığı zaman günündeyse veya değerlendirebiliyorsa aynı şekilde devam ediyor ama kötü bir talihsiz gün olduğu zaman sönüp gidiyor. Çok da örnek var önümüzde, gelip şans bulup değerlendiremeyen. İnşallah herkes değerlendirir. Şan benim yüzümü güldü" diyerek sözlerini tamamladı.



        BRUNO MENDEZ İDDİASI
        Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili Uruguay medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan Bruno Mendez'in Trabzonspor'un radarında olduğu iddia edildi. 2019 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen Mendez, 2 kez Uruguay Milli Takım formasını giydi. 23 yaşındaki oyuncu sağ bekte de görev yapabiliyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica flaş açıklamalara imza attı!
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