Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica flaş açıklamalara imza attı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, önemli açıklamalara imza attı. Hırvat teknik adam, "Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. İyi oyuncuları aramıza katabilmeyi istiyoruz. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyunculuları aramıza katmak istiyoruz.

Tabii ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Şundan eminim çok iyi oyuncular katacağız aramıza. Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Taraftarların beklentisinin daha fazla olduğunu biliyorum. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz" ifadelerini kullandı.