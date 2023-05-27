Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Borussia Dortmund'a büyük şok

Bundesliga'da 34 haftalık normal sezon sona erdi, nefesleri kesen şampiyonluk yarışı tamamlandı. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, evinde Mainz 05'i konuk ederken takipçisi Bayern Münih, Köln deplasmanına gitti.

Taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşayan Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve tarihi fırsatı değerlendiremedi.

Köln deplasmanında 89'da Musiala'nın attığı golle 3 puanı kapan Thomas Tuchel'li Bayern Münih, sezonu 71 puanla Dortmund'un averajla önünde lider tamamladı ve üst üste 11. kez şampiyon oldu.