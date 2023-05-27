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    • 27.05.2023 18:32
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    • 27.05.2023 18:32
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    Almanya'da şampiyon Bayern Münih! Borussia Dortmund'a büyük şok

    Almanya Bundesliga'da son hafta maçları inanılmaz heyecana sahne oldu. Son haftaya 2 puan önde giren Borussia Dortmund, kazansa şampiyon olacağı maçta sahasında Mainz ile berabere kaldı. Bu sonucun ardından Köln'ü deplasmanda mağlup eden Bayern Münih, puanları eşitledi ve ikili averajla kupaya uzanan taraf oldu.

    takvim.com.tr
    Şampiyon Bayern! Dortmund’a büyük şok

    Bundesliga'da 34 haftalık normal sezon sona erdi, nefesleri kesen şampiyonluk yarışı tamamlandı. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, evinde Mainz 05'i konuk ederken takipçisi Bayern Münih, Köln deplasmanına gitti.

    Taraftarı önünde büyük bir yıkım yaşayan Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve tarihi fırsatı değerlendiremedi.

    Köln deplasmanında 89'da Musiala'nın attığı golle 3 puanı kapan Thomas Tuchel'li Bayern Münih, sezonu 71 puanla Dortmund'un averajla önünde lider tamamladı ve üst üste 11. kez şampiyon oldu.

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