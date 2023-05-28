Beşiktaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

Beşiktaş Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

İşte o mesaj;

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."