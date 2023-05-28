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    • 28.05.2023 23:18
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    • 28.05.2023 23:44
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    Beşiktaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!

    Beşiktaş Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan Başkan Erdoğan’a tebrik mesajı!

    Beşiktaş Kulübü, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı.

    Mesajda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

    İşte o mesaj;

    "Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

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    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!
    Haberler Spor Beşiktaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı!
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