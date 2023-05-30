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    • 30.05.2023 15:17
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    • 30.05.2023 15:17
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    NBA'de finalin adı belli oldu

    Amerikan Ulusal Basketbol Ligi Doğu Konferansı final serisi 7'nci maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek finalde Denver Nuggets'ın rakibi oldu.

    NBA’de finalin adı belli oldu
    NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat seride 3-0 öne geçtikten sonra Boston Celtics, seriyi 3-3'te eşitledi. Serinin 7'nci ve son maçı TD Garden'da oynandı. Rakibini deplasmanda 103-84 mağlup eden Miami Heat, Doğu konferansı şampiyonu oldu ve adını finale yazdırdı. Miami'de Jimyy Butler; 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Caleb Martin; 26 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo ise 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle önemli performanslar sergiledi. Jimyy Butler final serisinde gösterdiği performansla, Doğu Konferansı finallerinin MVP'si seçildi.

    Celtics'te Jaylen Brown'un 19, Derrick White'ın 18, Jayson Tatum'un 14 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
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