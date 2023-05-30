NBA’de finalin adı belli oldu

NBA Doğu Konferansı finali serisi büyük mücadeleye sahne oldu. Miami Heat seride 3-0 öne geçtikten sonra Boston Celtics, seriyi 3-3'te eşitledi. Serinin 7'nci ve son maçı TD Garden'da oynandı. Rakibini deplasmanda 103-84 mağlup eden Miami Heat, Doğu konferansı şampiyonu oldu ve adını finale yazdırdı. Miami'de Jimyy Butler; 28 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Caleb Martin; 26 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo ise 12 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle önemli performanslar sergiledi. Jimyy Butler final serisinde gösterdiği performansla, Doğu Konferansı finallerinin MVP'si seçildi.
Celtics'te Jaylen Brown'un 19, Derrick White'ın 18, Jayson Tatum'un 14 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Celtics'te Jaylen Brown'un 19, Derrick White'ın 18, Jayson Tatum'un 14 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.