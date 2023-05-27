Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.05.2023 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 13:55
    ABONE OL

    Premier Lig’de sezonun futbolcusu Erling Haaland

    İngiltere Premier Lig’de 2022-2023 sezonunun futbolcusu Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland oldu.

    Premier Lig’de sezonun futbolcusu Erling Haaland
    İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun oyuncusu Manchester City formasıyla rekorlar kıran Norveçli golcü Erling Haaland seçildi. Bir sezonda 34 gol kaydeden Andy Cole ve Alan Shearer'i geride bırakan Haaland, Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

    22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35'i Premier Lig, 10'u Şampiyonlar Ligi, 3'ü FA Cup, 2'si Lig Kupası olmak üzere toplam 50 maçta forma giyerken, 52 gol, 9 asist üretti. Genç yıldız, gösterdiği performansla ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    700 yıllık bir Bursa efsanesi
    Haberler Spor Premier Lig’de sezonun futbolcusu Erling Haaland
        loading
        SON DAKİKA