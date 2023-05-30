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    • 30.05.2023 22:12
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    • 30.05.2023 22:31
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    Ankaragücü - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | 4-1 yendi!

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte maç özeri...

    Ankaragücü - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | 4-1 yendi!

    Son dakika... MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 4 - Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte maçtan dakikalar...

    MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

    Ankaragücü : Gökhan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe.

    Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.

    MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

    51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

    63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

        73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

        78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

        89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.

        Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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        Kara mizah
        Haberler Spor Ankaragücü - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | 4-1 yendi!
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