Ankaragücü - Galatasaray MAÇ ÖZETİ | 4-1 yendi!

Son dakika... MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 4 - Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte maçtan dakikalar...
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü : Gökhan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe.
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens, Icardi.
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.