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    Koç’a geri adım attıran isyan: Futbolcular ile Jesus arasındaki problemler giderek büyüyor!

    Ağırlığını yerli oyuncuların oluşturduğu bir grup Portekizli teknik adamın forma adaleti ve iletişim konusundaki sıkıntılar nedeniyle isyan bayrağını açtı... Jorge Jesus'un Samandıra'daki hakimiyetinin giderek kaybolması, tecrübeli hocayla yola devam etmeyi planlayan Başkan Ali Koç'a da geri adım attırdı.

    Takvim
    Koç’a geri adım attıran isyan
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    Fenerbahçe türkiye Kupası'nda finale yükselmenin mutluluğunu yaşarken Başkan Ali Koç ve yönetim takım içindeki bazı gelişmelerden oldukça rahatsız. Bu rahatsızlığı TAKVİM daha önce okurlarıyla paylaşmıştı. Ancak takımda yaşanan gelişmeler bu rahatsızlığın devam ettiğini gösteriyor.

    Emre Mor, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Osayi gibi isimler gerek Jesus'un kendilerine olan tavırlarından gerekse de forma adaleti gibi nedenlerden dolayı Jesus'dan şikayetçi oldukları iddiaları kulislerde dolaşıyordu.

    ALİ KOÇ GERİ ADIM ATACAK MI?
    Bu şikayetin de yönetici Selahattin Baki'ye iletildiği de gelen haberler arasındaydı. Bu durumdan Başkan Ali Koç'un da rahatsız olmaya başladığı öğrenildi.

        Son Sivas maçında Jesus'un futbolcuları tribünleri selamlaması için çağırması ancak futbolcuların buna riayet etmemesi Başkan Ali Koç'u geri adım attırma noktasına getirdi. Daha önce Jesus ile devam etme fikrinde olan Başkan Ali Koç'un bu fikrini masaya yatırdığı ve düşüncesinden vazgeçebileceği iddia ediliyor.

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        Haberler Spor Koç’a geri adım attıran isyan: Futbolcular ile Jesus arasındaki problemler giderek büyüyor!
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