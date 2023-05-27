Son Sivas maçında Jesus'un futbolcuları tribünleri selamlaması için çağırması ancak futbolcuların buna riayet etmemesi Başkan Ali Koç'u geri adım attırma noktasına getirdi. Daha önce Jesus ile devam etme fikrinde olan Başkan Ali Koç'un bu fikrini masaya yatırdığı ve düşüncesinden vazgeçebileceği iddia ediliyor.

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