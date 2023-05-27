Fenerbahçe türkiye Kupası'nda finale yükselmenin mutluluğunu yaşarken Başkan Ali Koç ve yönetim takım içindeki bazı gelişmelerden oldukça rahatsız. Bu rahatsızlığı TAKVİM daha önce okurlarıyla paylaşmıştı. Ancak takımda yaşanan gelişmeler bu rahatsızlığın devam ettiğini gösteriyor.
Emre Mor, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Osayi gibi isimler gerek Jesus'un kendilerine olan tavırlarından gerekse de forma adaleti gibi nedenlerden dolayı Jesus'dan şikayetçi oldukları iddiaları kulislerde dolaşıyordu.
ALİ KOÇ GERİ ADIM ATACAK MI?
Bu şikayetin de yönetici Selahattin Baki'ye iletildiği de gelen haberler arasındaydı. Bu durumdan Başkan Ali Koç'un da rahatsız olmaya başladığı öğrenildi.