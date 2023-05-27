Fırtına Hırvat golcü Bruno Petkovic için 1,5 milyon teklif etti!

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncusunu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Hırvatlar en ciddi ilgiyi gösteren Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne 1.5 milyon euro önerdiği öğrenilirken, bu rakamın şu ana kadar kabul edilmediği belirtildi.