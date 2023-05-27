Fırtına Hırvat golcü Bruno Petkovic için 1,5 milyon teklif etti!

Trabzonspor gelecek sezon kadrosunu büyük oranda değiştirecek. Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın verdiği transfer listesine göre hareket eden Bordo-Mavili yönetimin ilk hedefi ise Dinamo Zagreb forması giyen golcü Bruno Petkovic. 28 yaşındaki yıldız golcü, kulübünün sözleşme uzatma teklifine rağmen buna yanaşmadı.
Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncusunu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Hırvatlar en ciddi ilgiyi gösteren Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncu için Hırvat kulübüne 1.5 milyon euro önerdiği öğrenilirken, bu rakamın şu ana kadar kabul edilmediği belirtildi.
Dinamo Zagreb oyuncunun takımda kalmak istememesine rağmen 4 milyon euro'da ısrar ediyor. Bordo-Mavili yöneticiler Petkovic için yapılan görüşmelerden istediği sonucu çıkaramadığı taktirde isimleri daha önceden belirlenen oyunculara yönelecek. Bu sezon 27 lig maçına çıkan tecrübeli golcü 10 gol atarken 7 asist yaptı.