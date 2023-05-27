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    • Spor
    • 27.05.2023 14:35
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    • 27.05.2023 14:35
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    Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle forvete tartışılmaz bir futbolcu almak isteyen sarı lacivertliler, flaş bir isim için devreye girdi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte o yıldız ve A Spor'un aktardığı transferin detayları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

    Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

    Sarı lacivertliler gelecek yıl hücum hattını yıldızlar topluluğundan oluşturmak istiyor.
    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

    Yönetim özellikle hücum bölgesi için önemli bir bütçe ayırdı.
        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

        Kanarya bu sezon en çok parayı ileri hatta harcamayı planlıyor.
        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

        Bunun sebebi ise; özellikle hücumda birçok oyuncunun sezon içinde yaşadığı istikrarsız performans.
        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

        Ayrıca Enner Valencia'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

            Joao Pedro ve Joshua King ise yaşadığı sakatlıkların ardından güven vermiyor.
            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

            Michy Batshuayi ile de ilgilenen kulüplerin olması sebebiyle transfer arayışına geçildi.
            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

            Ali Koç ve kurmayları; Beşiktaş ve Galatasaray'da olduğu gibi net bir santrforu takıma kazandırmayı istiyor.
                Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                Bu doğrultuda Fenerbahçe'de uzun süredir arayışlar devam ediyordu.
                Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                Sarı lacivertliler, hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendiriyordu.
                Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                Listeye giren futbolcular, teknik direktör Jorge Jesus'un onayına sunuluyordu.
                    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                    Portekizli hocanın onay vermesi durumunda da transfer için somut adımlar atılıyordu.
                    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                    Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği golcü ise ortaya çıktı.
                    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                    Sarı lacivertlilerin, futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratacak bir forvet için devreye girdiği kaydedildi.
                        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                        Bu transfer gerçekleşmesi durumunda son dönemin en flaş hamlesi olacak.
                        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                        Kanarya bu transferle birlikte santrfor bölgesinde büyük bir rahatlık yaşayacak.
                        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                        İşte Fenerbahçe'nin gündemine aldığı o yıldız...
                            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                            F.BAHÇE'DEN LUKAKU BOMBASI!

                            Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku için harekete geçti.
                            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                            Sarı lacivertlilerin, yıldız golcüyü transfer listesinin en tepesine aldığı iddia edildi.
                            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                            Yönetimin Belçikalı oyuncu için dev bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.
                                Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                Bu sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde düzenli olarak forma şansı bulamadı.
                                Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                İstikrarlı şekilde forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Lukaku'nun, Türkiye'ye gelme seçeneğine çok sıcak baktığı ifade edildi.
                                Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                Lukaku için Chelsea'nin sorun yaratmayacağı ve başarılı forvetin ayrılığına onay vereceği bildirildi.
                                    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                    Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde Belçikalı için bir teklif hazırlayacağı iddia edildi.
                                    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                    Lukaku transferinde şu an ciddi adayın sarı lacivertlilert olduğu belirtildi.
                                    Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                    Öte yandan sarı lacivertli ekibin, Lukaku'yu kiralık olarak değil bonservisiyle transfer etmeyi istediği öne sürüldü.
                                        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                        Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.
                                        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                        Romelu Lukaku bu sezon Inter'de 34 maça çıktı.
                                        Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                        Deneyimli oyuncu bu maçlarda 13 gol attı.
                                            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                            Ayrıca 6 da asist yaptı.
                                            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                            Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Lukaku'nun, Inter ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
                                            Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

                                            1.91 boyundaki golcü kariyerinde Manchester United, Everton, Anderlecht ve West Brom gibi takımlarda da boy göstermişti.
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                                                Haberler Spor Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...
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