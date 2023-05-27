Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer! Ne Icardi ne Aboubakar...

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Sarı lacivertliler gelecek yıl hücum hattını yıldızlar topluluğundan oluşturmak istiyor.
Yönetim özellikle hücum bölgesi için önemli bir bütçe ayırdı.
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Sarı lacivertliler gelecek yıl hücum hattını yıldızlar topluluğundan oluşturmak istiyor.
Yönetim özellikle hücum bölgesi için önemli bir bütçe ayırdı.
Kanarya bu sezon en çok parayı ileri hatta harcamayı planlıyor.
Bunun sebebi ise; özellikle hücumda birçok oyuncunun sezon içinde yaşadığı istikrarsız performans.
Ayrıca Enner Valencia'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Joao Pedro ve Joshua King ise yaşadığı sakatlıkların ardından güven vermiyor.
Michy Batshuayi ile de ilgilenen kulüplerin olması sebebiyle transfer arayışına geçildi.
Ali Koç ve kurmayları; Beşiktaş ve Galatasaray'da olduğu gibi net bir santrforu takıma kazandırmayı istiyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de uzun süredir arayışlar devam ediyordu.
Sarı lacivertliler, hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendiriyordu.
Listeye giren futbolcular, teknik direktör Jorge Jesus'un onayına sunuluyordu.
Portekizli hocanın onay vermesi durumunda da transfer için somut adımlar atılıyordu.
Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği golcü ise ortaya çıktı.
Sarı lacivertlilerin, futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratacak bir forvet için devreye girdiği kaydedildi.
Bu transfer gerçekleşmesi durumunda son dönemin en flaş hamlesi olacak.
Kanarya bu transferle birlikte santrfor bölgesinde büyük bir rahatlık yaşayacak.
İşte Fenerbahçe'nin gündemine aldığı o yıldız...
F.BAHÇE'DEN LUKAKU BOMBASI!
Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku için harekete geçti.
Sarı lacivertlilerin, yıldız golcüyü transfer listesinin en tepesine aldığı iddia edildi.
Yönetimin Belçikalı oyuncu için dev bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.
Bu sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde düzenli olarak forma şansı bulamadı.
İstikrarlı şekilde forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Lukaku'nun, Türkiye'ye gelme seçeneğine çok sıcak baktığı ifade edildi.
Lukaku için Chelsea'nin sorun yaratmayacağı ve başarılı forvetin ayrılığına onay vereceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde Belçikalı için bir teklif hazırlayacağı iddia edildi.
Lukaku transferinde şu an ciddi adayın sarı lacivertlilert olduğu belirtildi.
Öte yandan sarı lacivertli ekibin, Lukaku'yu kiralık olarak değil bonservisiyle transfer etmeyi istediği öne sürüldü.
Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.
Romelu Lukaku bu sezon Inter'de 34 maça çıktı.
Deneyimli oyuncu bu maçlarda 13 gol attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Lukaku'nun, Inter ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
1.91 boyundaki golcü kariyerinde Manchester United, Everton, Anderlecht ve West Brom gibi takımlarda da boy göstermişti.
Ülke milli takımında ise 106 mücadeleye çıkan Lukaku 72 gol kaydetti.