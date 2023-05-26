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    Transferde düğmeye basan Galatasaray gözünü Ndombele dikti

    Transferde atağa kalkan Galatasaray, bonservisi İngiliz ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele’yi gözüne kestirdi. Yönetici Erden Timur, Ada ekibiyle yaptığı görüşmede Fransız oyuncu için bilgi aldı.

    8 numaraya Ndombele

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon için harekete geçerken, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda 8 numara pozisyonu için de aday ismini belirledi.



    TOTTENHAM İLE GÖRÜŞÜLDÜ
    Transferde yetkili yönetici Erden Timur'un İngiltere'de Premier Lig ekibi Tottenham ile Tanguy Ndombele için bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tottenham'ın sezon sonuna kadar Napoli'ye kiraladığı futbolcu, gelecek sezon İtalyan ekibinde devam etmeyecek. Ada ekibinin yetkililerinin, Napoli'nin Fransız futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağı bilgisini Erden Timur ile de paylaştığı öğrenildi.



    ÇOK AMAÇLI BİR FUTBOLCU
    Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon İtalyan ekibi Napoli'de 40 maçta forma giyen Ndombele, 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Mücadeleci ruhu ile tanınan 1.81 boyundaki futbolcu, kariyerinde daha önce Lyon, Amiens ve Guimgamp ekiplerinin de formasını terletmişti.

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    Haberler Spor Transferde düğmeye basan Galatasaray gözünü Ndombele dikti
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