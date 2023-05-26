Transferde düğmeye basan Galatasaray gözünü Ndombele dikti





ÇOK AMAÇLI BİR FUTBOLCU

Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon İtalyan ekibi Napoli'de 40 maçta forma giyen Ndombele, 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Mücadeleci ruhu ile tanınan 1.81 boyundaki futbolcu, kariyerinde daha önce Lyon, Amiens ve Guimgamp ekiplerinin de formasını terletmişti.

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