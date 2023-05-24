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    • Spor
    • 24.05.2023 16:12
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    • 24.05.2023 16:12
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    Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

    Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum’un Köln Üniversite Kliniği’nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığı bildirildi.

    Daum yeniden kemoterapi tedavisi görmeye başladı

    Alman Bild gazetesinde açıklamasına yer verilen Daum, kansere yakalandıktan sonra ikinci kemoterapi tedavisine bugün başlayacağını belirterek, gelecek haftalarda 4 ünite infüzyon alacağını ifade etti.

    Durumun iyi olduğunu anlatan Daum, hafta sonu tekrar spor yapacağını belirterek, "Bir gün kötü gittiğinde tekrar tekrar ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemlidir." dedi.

    Oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD'de zatürreye yakalanan ve New York'ta 4 gün hastanede kalan Daum, burada nefes darlığından dolayı ilaç tedavisi gördüğünü anlattı. Haberde, Daum'un 19 Mayıs'ta hastaneden taburcu edildiği ve Köln'deki doktorunun isteğiyle Almanya'ya döndüğü kaydedildi.

    Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kansere yakalandığını ve tedavi olduğunu duyurmuştu.

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