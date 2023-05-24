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    • 24.05.2023 16:11
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    • 24.05.2023 16:11
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    PSV'de Ruud van Nistelrooy ile yollar ayrıldı!

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.

    PSV’de Ruud van Nistelrooy ile yollar ayrıldı!
    PSV Kulübü, istifa kararı alan 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Takımda yardımcı antrenörlük yapan Fred Rutten'in geçici teknik direktörlüğe getirildiği belirtildi.

    Ruud van Nistelrooy, Mart 2022'de başına geçtiği PSV ile bu sezon Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa zaferleri yaşadı.

    Feyenoord'un şampiyonluğunu ilan ettiği Hollanda liginde ise 72 puan toplayan PSV, bitime bir hafta kala ikinci sırada yer aldı.
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