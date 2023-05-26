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    • 26.05.2023 15:06
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    • 26.05.2023 15:18
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    Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilya basını, Portekizli teknik adamın takımda kalması halinde sözleşmesine ekleteceği o maddeyi duyurdu. İşte flaş haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
    Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

    Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
    Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

    Yönetim sezon başında 68 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 senelik anlaşma yapmıştı.
        Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

        Jorge Jesus'un adı ise her fırsatta Brezilya Milli Takımı ve Brezilya Ligi ekipleriyle anılmıştı.
        Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

        Deneyimli hocanın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.
        Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

        Konuyla ilgili haberi Brezilyalı gazeteci Andre Rizek verdi.
            Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

            JESUS'TAN SÖZLEŞME ŞARTI!

            Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki durumunu bekliyor.
            Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

            Ancelotti'nin Real Madrid'de devam etmesi halinde Jorge Jesus görev için en ciddi aday olacak.
            Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

            Öte yandan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme olasılığı hakında çok heyecanlı olduğu vurgulandı.
                Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

                Ayrıca Jesus'un Fenerbahçe ile sözleşme yenilese dahi anlaşmaya özel bir madde koyduracağı ortaya çıktı.
                Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

                Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası teklif için sözleşmeye çıkış opsiyonu eklettireceği bildirildi.
                Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...

                Kontratta 'Brezilya'dan teklif gelmesi halinde ayrılırım' maddesi yer alacak.
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                    Haberler Spor Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye sözleşme şartı! O madde olmazsa...
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