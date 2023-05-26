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    • 26.05.2023 12:28
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    • 26.05.2023 12:31
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    ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe'yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

    Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan ve şampiyonluk hasretine bir türlü son veremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon taraftarı ayağa kaldıracak transferler için çalışmalara başladı. Fenerbahçe ile ilgili yaşanan son gelişme ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten... İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

    Sezon bitmeden arayışlara başlayan Fenerbahçe ile ilgili en somut gelişme Ryan Kent'in Rangers'tan ayrılacağını duyurması oldu. Kanarya, Rangers'ın İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaştığı ve sezon biter bitmez sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

    ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

    YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK

    2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı. İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu. Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı.
    ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

    SÖZLEŞME 3+1 YILLIK OLACAK

    Fenerbahçe ve Ryan Kent arasında geçtiğimiz günlerde ön sözleşme yapıldığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı. Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un ismi de Fenerbahçe ile anılıyor.

        ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

        EDİN DZEKO'YU SUNDULAR

        Fenerbahçe ile ilgili son iddia ise taraftarı ayağa kaldıracak cinsten… Sarı-Lacivertliler'e İtalya Ligi'nin dev kulübü İnter'de forma giyen Boşnak golcü Edin Dzeko teklif edildi. Daha önce de Süper Lig devlerinin gündemine gelen 37 yaşındaki oyuncunun yolu bu kez Türkiye'ye düşebilir.
        ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

        KOÇ'A YAKIN BİR MENAJER TEKLİF ETTİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un menajer bir arkadaşının Bosnalı yıldız golcü Dzeko'yu Sarı-Lacivertliler'e teklif ettiği öğrenildi. Menajerin Ali Koç'a, "Başkanım isterseniz Dzeko için girişimde bulunabilirim. Siz onay verirseniz transferin şartlarını masaya yatırabiliriz" dediği belirtildi.

        ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

        SANSASYONEL İSİMLERE YÖNELECEK

        Gelecek sezon için transferde sansasyonel isimlere yönelecek olan Fenerbahçe, 1 yıllık kadro kurmanın peşinde. Uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin kimsenin itiraz etmeyeceği isimleri alarak yoluna devam etmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu yüzden Dzeko gibi isimlere gideceği konuşuluyor.
            ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

            İNTER'DE KALMAYACAĞINI AÇIKLADI

            İnter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko, İtalyan ekibinde kalmayacağını açıkladı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan tecrübeli futbolcu bu sezon 31 lig maçında 9 gol atarken 4 asist yaptı. Toplamda 49 maçta görev alan 37 yaşındaki santrafor, 14 gol ve 5 asiste imza attı. Kariyerinde 735 maçta 323 gol atan Dzeko, 145 asist yaptı.

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            Haberler Spor ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe'yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor
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