ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

Sezon bitmeden arayışlara başlayan Fenerbahçe ile ilgili en somut gelişme Ryan Kent'in Rangers'tan ayrılacağını duyurması oldu. Kanarya, Rangers'ın İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaştığı ve sezon biter bitmez sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK
2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı. İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu. Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı.
SÖZLEŞME 3+1 YILLIK OLACAK
Fenerbahçe ve Ryan Kent arasında geçtiğimiz günlerde ön sözleşme yapıldığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı. Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un ismi de Fenerbahçe ile anılıyor.