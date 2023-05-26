ÖZEL | Avrupa Fenerbahçe’yi konuşacak! Hayal gerçeğe dönüyor

YILLIK 1.7 MİLYON EURO KAZANACAK



2018'den bu yana Rangers formasıyla 2018 maça çıkan başarılı oyuncu, 33 kez ağları sarstı. Kent ayrıca 57 asist yapmayı başardı. İngiliz oyuncu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu. Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı.