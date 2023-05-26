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    • Spor
    • 26.05.2023 09:00
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    • 26.05.2023 09:00
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    Enes Ünal çapraz bağının koptuğunu açıkladı

    İspanya La Liga ekibi Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Real Betis deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

    Enes Ünal çapraz bağının koptuğunu açıkladı
    Enes Ünal konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki pozisyonda çapraz bağım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken, benim için büyük bir darbe oldu. Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek. Ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum. Pişman olmak benim için bir seçenek değil. Hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim."
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