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    • Spor
    • 26.05.2023 09:03
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    • 26.05.2023 09:03
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    Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Sivasspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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