Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Başakşehir ise finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
11'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Kitsiou'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-0
28'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Januzaj'ın pası ile ceza yayının üzerinde topla buluşan Berkay çok sert vurdu ama kalede iyi yer tutan Gökhan topa sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.