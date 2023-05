Fenerbahçe’den depremzedelere 1050 konteyner yardımı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında Fenerbahçe, bölgedeki vatandaşlara destek olmak amacıyla futbol ailesi ile birlikte hayata geçirilen Omuz Omuza kampanyasına 550 olmak üzere toplamda 1050 konteyner ile destek olmuştu. Konteyner bağışının imza töreni Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla yapıldı.Ülke olarak toplumu sarsan büyük bir felaket yaşandığını belirten Ali Koç, "Bizleri izleyen seyircilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza, değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına, Fenerbahçe Spor Kulübü 'ne hoş geldiniz diyorum. Bugünü planlarken basına açık bir toplantı yapacaktık ancak dün üzücü bir haber aldık. Fenerbahçe'nin efsanelerinden aynı zamanda 'Puşkaş Ergun' olarak tanıdığımız, Fenerbahçe'nin tarihinde iz bırakmış çok önemli bir Fenerbahçeliyi son yolculuğuna uğurladık. O nedenle programımızın zamanı değişti. Tüm basın mensuplarının da affına sığınıyorum, anlayışla karşılarlar. Bildiğiniz üzere ülke olarak 6 Şubat 2023 günü çok ağır bir felaket yaşadık. Felaket bile tanımlamaya hafif kalıyor. Nüfusumuzun yüzde 15.7'sini etkileyen, 11 ilimizi kapsayan, pek çok Avrupa ülkesinden daha büyük bir alanda arka arkaya çok ağır depremler yaşadık. Neticesinde çok büyük kayıplar, tarifi zor bir acı ve toplumumuzu sarsan büyük bir felaketle karşılaştık. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu acı dönemi ülke millet olarak el ele omuz omuza geride bırakmak için hep birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Millet olarak, ülke olarak inanılmaz bir dayanışma ruhu bu süreçte bugüne kadar sergilendi. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'nun depremi yaşamış bölgelerimizdeki halkımızın yanında olmak için çok çok kısa bir sürede hayata geçirdiği Omuz Omuza yardım kampanyası kapsamında değerli spor kamuoyunun karşısındayız. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ama sadece biz değil, tüm futbolun paydaşları olarak ilk gününden itibaren elimizden geldiğince çalıştık, uğraştık, çabaladık. Saatlerce 'ne yapabiliriz?' diye düşündük. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı. Bizler de sporcularımızla, derneklerimizle, üyelerimizle ve taraftarlarımızla ama sadece taraftarlarımızla değil tüm bu bölgenin halkıyla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ve devletimizin yanında olmaya, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.Düzenlenen yardım kampanyalarında görev alan herkese teşekkür eden Ali Koç, "Stadımızı Afet Yardım Merkezine çevirdik, Afet bölgelerimizde ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan; her bir ürün grubu ayrı ayrı tasnif edilmiş, özenle hazırlanmış 156 TIR'ı halkımıza, deprem bölgesine ulaştırdık. Günler boyunca gece gündüz demeden evlerinden, dükkanlardan, mağazalardan, marketlerden eşya alıp getiren, 'çorbada benim de tuzum olsun' diyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin bölgelere ulaştırılması tabii ki müthiş bir lojistik operasyondu. Ve inanın en kolay temin ettiğimiz malzeme de diyemeyeceğim ama unsur TIR'lar, kamyonlar oldu. Bizim hazırladığımız bütün yardım malzemelerini götürmeye hazır kamyonlar vardı ve bunun için emeği geçen tüm lojistik şirketlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yardım kampanyası için seferber olan her vatandaşımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Çadır yardımında bulunduk ve Kızılay ile birlik beraberlik bizim "Kanımızda Var" diyerek Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirdik. Şu an deprem bölgesinde çözüm bekleyen en önemli sorun barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilk olarak hemen çadır temin ettik, AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar ihtiyaçlar çerçevesinde bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz de 200 çadırdan olan, yaklaşık 1000 kişinin barınma ihtiyacına çözüm sunan bir çadır kent kurdu. Ayrıca depremden yaralı olarak kurtulmuş halkımız için Kızılay ile beraber ülkemiz için birlik beraberlik bizim "Kanımızda Var" diyerek Kan Bağışı Kampanyası gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ekiplerimiz ve bu bölgenin vatandaşlarının katılımıyla üç gün boyunca kulübümüzün kapılarını kan bağışına açtık. Bu kampanya çerçevesinde 2053 tüp kan bağışı yapıldı. Kızılay standartlarına göre yapılan en önemli kan bağışlarından biri olduğu bizlere ifade edildi. Kan Bağışı kampanyamızın gerçekleşmesinde emeği geçen Kızılay'a ve destek veren herkese bir kez daha çok teşekkür ederim" diye konuştu.Deprem dolayısıyla spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan pek çok genç sporcuyu bünyelerine kattıklarına da değinen Koç, "Bu felaketin acılarını sarmak çok ama çok uzun bir süreç gerektirecek. Afet bölgelerimize ve oradaki halkımıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza yapılacak yardımlarda ve atılacak adımlarda yorulmak ve durmak yok. Hepimizin görevi unutmamak ve unutturmamak. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimizle kurduğumuz çadır kentteydik, bayramlaşmamızı hep birlikte yaptık. Deprem felaketinden en çok etkilenen doğal olarak çocuklarımız oldu. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimizle kurduğumuz çadır kentteydik, bayramlaşmamızı hep birlikte yaptık. Onlara güzel bir gün yaşatmak, yüzlerinde gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Bölgedeki çocuklar hepimizin çocukları, onların geleceği hepimize emanet olmalı. Karşılarına çıkan tüm zorluklarda onların yanında olmak, yollarındaki taşları kaldırmak bizlerin en büyük görevi olmalıdır. Spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan pek çok genç sporcuyu da basketbol, voleybol, yüzme branşlarımız başta olmak üzere bünyemize kattık. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca çocuklar ve gençler demişken; Fenerbahçe'nin spor kulübü kimliğine uygun bir şekilde bölgede spor yapan ve deprem dolayısıyla spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan pek çok genç sporcuyu da basketbol, voleybol, yüzme branşlarımız başta olmak üzere bünyemize kattık. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladık, barınma ihtiyacı olanları da kendi bünyemizde barındırdık. Onların her şeyiyle birebir ilgilenmeye çalıştık. Şunu da söylemek istiyorum; gelen sporcuların her biri bizim rekabet ettiğimiz branşlara çok büyük katkı sağladılar. Özellikle Hatay'dan çok değerli sporcular bünyemize katıldı" diye konuştuYaraları sarmak için futbolun tüm paydaşlarının yarıştığını belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:"Depremin yaralarını sarmak için tüm kulüpler hatta futbolun tüm paydaşları ayrı ayrı pek çok değerli adımlar attılar. Adeta iyilikte yarıştık. Futbol dünyasının paydaşları örnek bir duruş ve dayanışma ruhu ortaya koydular, aynen bütün halkın yaptığı gibi.. Birlik ve beraberliğe en ihtiyacımız olan dönemde Türk milleti neler yapabileceğini göstermiştir. Barınma ihtiyacına çözüm olmak adına omuz omuza kampanyasını hayata geçirildi. 112 milyon TL'lik kaynak yarattık. Bu kaynak tamamen 'Omuz Omuza' kampanyasının barınma ihtiyacı için çalışmalarına fayda sağlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu da futbol ailesinin çatı kurumu olarak Spor Bakanlığımız, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş ile birlikte futbolun tüm paydaşlarını kapsayan uzun soluklu bir yardım kampanyası başlattı. Az önce de ifade ettiğim gibi çok kısa sürede organize olundu, bu da takdireşayan bir durumdu. Bölgedeki en önemli sorun olan barınma ihtiyacına çözüm olmak adına omuz omuza kampanyasını hayata geçirdi ve kampanyamız da hala devam etmektedir. Rakamları Sayın Başkan verecektir ama bizim hedeflerimiz binlerce konteyneri en kısa zamanda bölge halkının hizmetine sunmaktır. Bu kapsamda TFF olarak ilk adımda 1000 konteynerin siparişini verdiklerini açıkladılar. Nihayetinde rakamlar çok büyük olacak. Hedef çok büyük olduğu için kampanya da devam ediyor. Unutmayın, unutturmayın dedik. Lütfen kampanyaya desteklerinizi devam ettirin."Hatay'daki konteyner kentin yanında Kahramanmaraş'ta da 500 konteynerlik bir yaşam alanı daha oluşturacaklarını söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen bu önemli adımda "Omuz Omuza" Yardım ve Dayanışma Gecesi'nde, 1000 konteyner sözü vermiştik. Bu konteyner sözümüz için üyelerimiz, sponsorlarımız, Fenerbahçeli iş insanlarının ve derneklerimizin destekleriyle hem yurt içi hem de yurt dışında toplamda 112 milyon TL'lik kaynak yarattık. Bu kaynak tamamen 'Omuz Omuza' kampanyasının barınma ihtiyacı için çalışmalarına fayda sağlayacaktır. 50 milyon TL'yi dün TFF hesaplarına aktardık. Hatay'daki konteyner kentinin yanında bir de Kahramanmaraş'ta 500 konteynerlik bir yaşam alanı daha kuruyoruz. Bizim konteyner projemizin iki ayağı var. Bugün imzalayacağımız anlaşma ile TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesaplarına aktardık. Diyeceksiniz ki 'geri kalan meblağ ne olacak?', geri kalan meblağı da yine bu kampanyanın çerçevesi altında kampanyadan da önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde biz de futbol federasyonunun Hatay'daki konteyner kentinin yanında bir de Kahramanmaraş'ta 500 konteynerlik bir yaşam alanı daha kuruyoruz. İnşallah, Allah'ın izniyle temmuz başı oraya taşınacak, bizlerin de amacı 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmak ve inşallah Başkanımız, siz ve arkadaşlarınız da bizlerle burada olurlar. Konteyner deyip geçmeyin. Burada altyapı, su, elektrik, yaşam alanları ki özellikle sosyal yaşam alanları çok çok önemli. Bunu sadece 3x7 sadece bir metal konteynerin oraya yerleştirilmesi olarak görmeyin. Burada da devletimizin desteği sayesinde çünkü bütün altyapı çalışmalarını onlar yapacaklar, AFAD'ın koordinasyonun el birliğiyle, omuz omuza elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."Deprem bölgelerindeki insanların hayatlarının normale dönmesi için desteklerin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Koç, "Fenerbahçe olarak bugün itibarıyla Omuz Omuza kampanyasına toplamda 1050 konteynerin kurulması için gereken meblağı bağışladık. Bunun için de aramızdaki protokolü de bugün sizlerin huzurunda imzalayacağız. Özetle Fenerbahçe olarak bugün itibarıyla Omuz Omuza kampanyasına toplamda 1050 konteynerin kurulması için gereken meblağı bağışladık. Bunun için de aramızdaki protokolü de bugün sizlerin huzurunda imzalayacağız. Fenerbahçe'nin ülkesinin yanında olmak adına hayata geçirdiği bu adımda 112 milyon TL'lik kaynak yaratılmasında yanımızda olan her bir Fenerbahçeliye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum! Spor Bakanlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve yayıncı kuruluşa bu imkanı yani bizlerin bu faydayı sağlamamıza zemin hazırlamasından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu afette oradaki halkımız için, ülkemiz için attığımız her adım bizim ülke sevdamızın, ülkemize duyduğumuz aidiyetin bir parçasıdır. Bu konuda elimizden geleni yapmak, üzerimize düşen en önemli, en anlamlı sorumluluktur. Her adımımızı da bu sorumlulukla atıyoruz. Bu sorumlulukla devletimizin, milletimizin yanındayız. İlk gün söylediğimiz gibi bugün bir kez daha vurguluyor, hatırlatıyoruz. Bu konu hiçbir zaman gündemimizden düşmemeli, vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesi yolunda yardımlar ve destekler durmamalı, ülke ve millet olarak yaralarımızı sonuna kadar aynen başında olduğu dayanışma ruhu ile birlikte sonuna kadar birlikte sarmalıyız. Unutmayın ve unutturmayın" dedi.Birçok kulübün depremlerden sonra yardım kampanyaları düzenlediği söyleyen Mehmet Büyükekşi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, çok değerli TFF ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve değerli izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin değerli oyuncusu Ergun Öztuna'ya Allah'tan rahmet ve kederli ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizi derinden üzen 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi çok derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için hepinizin bildiği gibi 1 Mart tarihinde birçok ulusal futbolla ilgili yayın yapan televizyon kanalları ile birlikte kampanya başlattık. Bu kampanya Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve futbolun bütün paydaşlarıyla el ele ve omuz omuza vererek başlatıldı. Amaç Türk futbol ailesinin böyle acılı ve zor bir günde yan yana omuz omuza gelip, 'futbol sadece futbol değildir' gündemiyle depremzedelere katkı sağlamaktı. Bunu yaparken birçok kulübümüz az önce Değerli Başkanımız Ali Koç'un da bahsettiği gibi münferit olarak hemen depremin ertesi günü acil ihtiyaçlar için belki binlerce TIR Anadolu'nun değişik yörelerinden, İstanbul'dan yardımda bulunuldu. Ve bu yardımlar çok hızlı bir şekilde bu bölgelere dağıtılmak üzere yola çıktı. Acil ihtiyaçlar belli bir güne kadar fayda sağladı. Depremde aşağı yukarı 600-700 bin bina zarar gördü ve acil ihtiyaçlar bitince sıra barınma ihtiyacına geldi. Barınma ihtiyacına baktığımızda en kısa çözüm çadır ama sonrasında bir diğer acil çözümün konteyner olduğunu gördük. Değerli kulüp başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Ali Başkanımızın da bahsettiği gibi 1000 bin konteyner bağışı yardımında mutabık kaldık. Bu arada TFF, AFAD'a 20 milyonluk bir bağışta bulundu. Gün geçtikçe depremin etkileri ortaya çıkınca, 10 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkilediği ortaya çıkınca bu 1000 konteynerin yetersiz kalacağı konusunda mutabık kaldık ve 1 Mart'taki Omuz Omuza kampanyasını başlattık. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da futbol ailesinin önemli insanları, Guardialo'dan tutun, Arsene Wenger ve İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğlu gibi onların arkadaşları da yayınımıza katıldılar ve desteklerini belirttiler. Milli takımlarımız, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerimiz, Kulüpler Birliği Vakfı ...Hepsi kampanyaya katıldılar ve çok güzel katkı verdiler. Kampanya bir günlük değildi. Bundan sonra da devam edecek şekilde her cuma, cumartesi, pazar, pazartesi...Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynanan maçlarda futbolcularımız sahaya ellerinde pankartla çıkıyorlar. Omuz Omuza kampanyasına SMS atılması yönünde. Ben her hafta kontrol ediyorum. Halen devam ediliyor. 15-20 bin arasında destek mesajı atılıyor. Onun için de tüm futbolseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yapılacak konteyner kentlerin hepsinde çocuklar için halı sahalar olacağını söyleyen Büükekşi, "Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Değerli Başkanım da az önce bahsetti. Konteyner kenti biz sadece oralara konteyner koymakla düşünmüyoruz. İhalesini yaptık. Her konteyner kent yaptığımız yerde özellikle çocuklar için bir halı saha yapacağız. Hepsinde çocuk oyun parkı olacak. Onların gelişmesini sağlayacak mutlaka diğer bölümler de olacak. Depremzedelere moral vermek için geçtiğimiz günlerde birçok takımımız da katkı bulundu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir...Önce Riva'da Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da katıldığı organizasyonda bir maç yapıldı. Oraya depremzede çocuklar getirildi ve moral verildi. Daha sonra Mersin'de şöhretler karması ve depremzede çocuklarla maçlar yapıldı. Mersin olmasının önemi de şuydu, depremde en çok zarar gören illerimizden Hatayspor'un önümüzdeki yıl maçların Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Mersin'de oynayacağını daha önce duyurmuştuk. Onun için Mersin'e gittik. Hataysporlu birçok oyuncu da o gün gösteri maçına katıldı. Çocukları çok mutlu ettik. Ve orada yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız bir tesisini Hatayspor'a verdi. Biz de TFF olarak onlara antrenman sahası hazırlamak için kollarımızı sıvadık. Hatayspor tesislerimizde antrenmanlarımızı yapacak. Deprem olduğu andan itibaren İskenderunspor Riva tesislerimizi kullanıyor. Depremden etkilenen takımlarımıza bütün imkanlarımızı sonuna kadar kullandırıyoruz. Diğer taraftan birçok takımımız depremzedeler yararına birçok özel maçlar düzenledi. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe. Biz milli maçımızı depremzedeler yararına kullanacağımızı duyurduk. Şu ana kadar yapılan yardımlarla 4 bin konteyner siparişi verdik. Bunun bin tanesi Kahramanmaraş'ta, 500 tanesi Gaziantep Nurdağı, 500 tanesi Gaziantep İslahiye, bin tanesi Adıyaman bin tanesi de Hatay" ifadelerini kullandı.Yurt dışından da deprem bölgeleri için kendilerine bir çok yardım geldiğini ifade eden Büyükekşi, "Bugün protokol anlaşması imzalayacağız. Dün Fenerbahçe Spor Kulübü 50 milyonlara hesabımıza gönderdi. Bununla 550 konteyner ilave edeceğiz. Yine o da Hatay'da olacak. Bunun dışında Sayın Başkanımızın bahsettiği ilave 500 tane yapacakları konteyner ile futbol ailemizin 5 bin 50 konteyneri hayata geçmiş olacak. 4 kişilik aileden bahsedersek yaklaşık 20 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılamış olacağız. 20 bin kişi aslında küçük bir ilçe demek. Önemli bir rakam. Kampanyamız devam ediyor. İnşallah bu rakamları daha da ileriye taşıyabiliriz. Buradan bütün sporseverlere çağrı da bulunmak istiyorum. Depremin yaraları maalesef bir günde sarılmıyor, daha uzun bir süre...Devletimiz çok hızlı bir şekilde kalıcı konutların temelini attı. En azından o kalıcı konutlar yetişene kadar depremzedelerin barınma ihtiyaçların en güzel bir şekilde bir sorun yaşamadan gerek sosyal olarak, gerekse diğer konularda onlara yardımcı olmak için el ele omuz omuza vereceğiz. Biz bir kampanyayı şu şekilde birleştirdik. Hem Türkiye'den önemli milli oyuncularımız hem de yurt dışındaki takımlardan en çok önemli olan PSG. Bize 20 milyon liralık, yaklaşık bir milyon Euroluk bir bağışta bulundu. Aynı şekilde bu bağışın yanında Avrupa Kulüpler Birliği 500 bin Euro bağışta bulundu. Bağışta bulunurken bazı futbolcuların formasını gönderdiler. Geçtiğimiz günlerde GoArt firması ile sözleşme imzaladık. Yine depremzedelere katkıda bulunmak amacıyla. Bu formalar orada satılacak. Bize bir rakam garanti ettiler. Onu da konteyner alanında kullanacağız" dedi.Yapılacak konteyner kentleri haziran ayında futbolcularla ziyaret etmeyi düşündüklerini belirten Büyükekşi, "Hem Sayın Başkanımıza hem diğer kulüp başkanlarımıza buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Mersin'de yaptığımız Şöhretler Karması maçında gördük ki, depremzede çocukların en çok ilgi gösterdiği konulardan bir tanesi futbolcularla fotoğraf çektirmek, futbolcularla bir araya gelebilmek, onlarla hayallerinde olan şeyleri konuşabilmek. Biz de onun için 11-14 Haziran arasında depremzedelere yaptığımız konteyner kentleri bazı futbolcularımızla ziyarette bulunmak istiyoruz. Burada hep beraber olmak istiyoruz. Fenerbahçe'mizin o tarihe kadar yaptığı konteyner kent de hazır olmuş olacak ki federasyonunki de hazır olacak. Burada Fenerbahçe'nin bayrağı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bayrağı yan yana olacak. Böylelikle onları mutlu ederiz" diye konuştu.SMS kampanyasının devam ettiğini söyleyen Büyükekşi, sözlerini şöyle noktaladı:"Bir teşekkürüm daha var. Mersin'de 3 gün önce yaptığımız ev ziyaretlerinden birinde özellikle engelli bir vatandaşımız Arda Güler ile görüşmek istedi, onun imzalı formasını istedi. Ben, Ahmet Bey'i aradım, görüntülü olarak Arda Güler ile konuşturdu, formayı da gönderiyorlar. Sanırım 25 yaşlarında bir gençti ve mutluluğuna inanamazsınız. Aynısı geçen hafta yine engelli bir vatandaşımız Galatasaray'dan Icardi'nin istedi. Bu tarz şeylerle de onları ruhen de mutlu etmek istiyoruz. O yüzden de kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak iş birliklerinin de bütün kulüplerimizin, bütün spor aleminin el ele vererek birlikte hareket etmesini özellikle istirham ediyorum. Son olarak SMS kampanyamız devam ediyor. Lütfen DESTEK yazıp 8332'ye gönderin. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum."