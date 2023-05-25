Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün A Spor yayınına telefonla bağlanıp önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili UEFA'ya resmi başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada "Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım" demişti.
MANCHESTER UNITED VE ATLETICO İLE GÖRÜŞTÜM
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar Fransız basınına önemli açıklamalar yaptı. Yıldız golcü, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş'a bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm" diye konuştu.
İTALYA KUPASI İNTER'İN!
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İnter, İtalya Kupası finalinde Fiorentina'yı yenerek şampiyon oldu. Fiorentina 3'te Nicolas Gonzalez ile öne geçti. 29 ve 37'de Lautaro Martinez maçı aldı: 2-1.