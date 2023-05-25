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    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili UEFA’ya resmi başvuruda bulunacağız” şeklinde konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün A Spor yayınına telefonla bağlanıp önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili UEFA'ya resmi başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de daha önce yaptığı açıklamada "Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım" demişti.



    MANCHESTER UNITED VE ATLETICO İLE GÖRÜŞTÜM
    Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar Fransız basınına önemli açıklamalar yaptı. Yıldız golcü, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim. Görüşmelerin ardından Beşiktaş'a bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm" diye konuştu.



    İTALYA KUPASI İNTER'İN!
    Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İnter, İtalya Kupası finalinde Fiorentina'yı yenerek şampiyon oldu. Fiorentina 3'te Nicolas Gonzalez ile öne geçti. 29 ve 37'de Lautaro Martinez maçı aldı: 2-1.



        ANKARA'DA ZORLU RÖVANŞ
        Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da start alacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, avantajlı bir skor alarak tarihinde ikinci kez finale yükselmek istiyor. Turuncu-Lacivertli ekipte ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba oynayamayacak. Kapalı gişe olacak maçta rakibini elemeyi hedefleyen Ankaragücü de 32 yıldır kupada finale kalamıyor. Başkent ekibi rakibini eleyebilirse 6. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.



        ASLAN'A MALİLİ BEK
        Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili Fransa'dan bir transfer iddiası geldi. L'Equipe gazetesinin haberinde, Sacha Boey'un takımdan ayrılması halinde onun yerini doldurabilecek bir bek arayışında olan Cimbom'un, Rennes ekibinde oynayan Malili sağ bek Hamari Traore ile ilgilendiği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun Rennes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sağ bek, sağ açık ve sol bekte oynayabilen 31 yaşındaki Traore, bu sezon 1 gol, 4 asist kaydetti. Güncel değeri 10 milyon euro olan Traore, kariyerinde bugüne kadar Lierse, Reims, ve Rennes formalarını terletti.



        BELLERIN KARAR AŞAMASINDA
        Futbol kariyerine Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da devam eden ve kontratı sezon sonunda bitecek Hector Bellerin'e kulübünden 2 yıllık yeni sözleşme teklifi geldi. Record gazetesi, 28 yaşındaki İspanyol futbolcuya Real Betis ve Galatasaray'ın talip olduğunu, ayrıca futbolcunun iki kulüpten gelen cazip teklifleri düşünmek için süre istediğini yazdı. Sağ bek ve sağ açıkta oynayabilen Bellerin, daha önce Barcelona ve Arsenal gibi devlerde oynadı.



            ANTEP GÜNEŞ İLE İMZALADI
            Bu sezon deprem felaketi sonrası Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu. Güneş, son 3 maçta teknik sorumlu olarak görev yapmıştı.

            CİMBOM TAKTİK ÇALIŞTI
            G.Saray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Okan Buruk, ekibiyle birlikte taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.


            ANDREA PİRLO İLE YOLLAR AYRILDI
            Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. İtalyan çalıştırıcı, 34 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Pirlo'nun yerine geçici olarak sezon sonuna kadar Alparslan Erdem geldi.

            KARAKÖPRÜ İLE ORDU EŞLEŞTİ
            TFF 3. Lig'de Play-off heyecanı başladı. 1. Tur 1. Grup maçlarında Karaköprü, Kütahya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Diğer maçta 52 Ordu, Nevşehir'i 2-0 geçti. İlk maç 31 Mayıs saat 15.30'da Karaköprü'de, rövanşı 5 Haziran 20.00'de Ordu'da olacak. Turu geçen finalde Derince ile kapışacak.


            BOSTON SERİYİ 3-1'E GETİRDİ
            NBA'de Miami Heat'i 116-99 mağlup eden Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-1'e getirdi. Celtics'te, Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Miami'de ise Butler 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ile maçı tamamladı.
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            Haberler Spor Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz
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