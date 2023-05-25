Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz





ANTEP GÜNEŞ İLE İMZALADI

Bu sezon deprem felaketi sonrası Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu. Güneş, son 3 maçta teknik sorumlu olarak görev yapmıştı.



CİMBOM TAKTİK ÇALIŞTI

G.Saray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Okan Buruk, ekibiyle birlikte taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.



ANDREA PİRLO İLE YOLLAR AYRILDI

Karagümrük, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. İtalyan çalıştırıcı, 34 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Pirlo'nun yerine geçici olarak sezon sonuna kadar Alparslan Erdem geldi.



KARAKÖPRÜ İLE ORDU EŞLEŞTİ

TFF 3. Lig'de Play-off heyecanı başladı. 1. Tur 1. Grup maçlarında Karaköprü, Kütahya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Diğer maçta 52 Ordu, Nevşehir'i 2-0 geçti. İlk maç 31 Mayıs saat 15.30'da Karaköprü'de, rövanşı 5 Haziran 20.00'de Ordu'da olacak. Turu geçen finalde Derince ile kapışacak.



BOSTON SERİYİ 3-1'E GETİRDİ

NBA'de Miami Heat'i 116-99 mağlup eden Boston Celtics, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-1'e getirdi. Celtics'te, Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Miami'de ise Butler 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ile maçı tamamladı.