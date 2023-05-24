ÖZEL | Süper Lig'in golcüsü Fenerbahçe'ye! Resmi teklif yapıldı

Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'dan geride kalan Fenerbahçe'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
FENERBAHÇE TAKVİYE YAPACAK
Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia'nın ayrılma ihtimaline karşılık gelecek sezon için hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor. İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ryan Kent ile görüşme yapan Kanarya, yerli bir golcü için de harekete geçti.
GÜNDEMDE YERLİ BİR GOLCÜ VAR
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yetkilendirmesiyle transfer planlamasında etkin bir rol üstlenen yöneticilerden Selahattin Baki, Sarı-Lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir ismi aldı.