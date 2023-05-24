ÖZEL | Süper Lig'in golcüsü Fenerbahçe'ye! Resmi teklif yapıldı

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ SUNDU

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 29 yaşındaki golcü ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve kulübün resmi teklifini de kendisine sunduğu öğrenildi. Nayir'in kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor.