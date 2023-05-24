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    • Spor
    • 24.05.2023 14:42
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    • 24.05.2023 14:42
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    ÖZEL | Süper Lig'in golcüsü Fenerbahçe'ye! Resmi teklif yapıldı

    Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet transferi için düğmeye bastı. Birçok oyuncuyu detaylıca araştıran Kanarya, gündemine yerli bir forveti de aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

    Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'dan geride kalan Fenerbahçe'de Ekvadorlu yıldız Enner Valencia ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

    Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

    FENERBAHÇE TAKVİYE YAPACAK

    Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia'nın ayrılma ihtimaline karşılık gelecek sezon için hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor. İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Ryan Kent ile görüşme yapan Kanarya, yerli bir golcü için de harekete geçti.
    Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

    GÜNDEMDE YERLİ BİR GOLCÜ VAR

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yetkilendirmesiyle transfer planlamasında etkin bir rol üstlenen yöneticilerden Selahattin Baki, Sarı-Lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir ismi aldı.

        Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

        UMUT NAYİR FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

        Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Ümraniyespor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Umut Nayir, Fenerbahçe'nin yerli forvet pozisyonuna düşündüğü isimlerin başında geliyor.
        Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

        ÜMRANİYE'DE COŞTU

        Bu sezon lige veda eden Ümraniyespor'da toplam 31 karşılaşmaya çıkan ve 2610 dakika süre alan Umut Nayir, attığı 18 golün yanı sıra 3 de asist yaparak takımına maksimum oranda katkı verdi.
        Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

        FENERBAHÇE TEKLİFİNİ SUNDU

        Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 29 yaşındaki golcü ile görüntülü bir görüşme yaptığı ve kulübün resmi teklifini de kendisine sunduğu öğrenildi. Nayir'in kısa süre içinde geleceğine dair kararını vermesi bekleniyor.
            Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

            VOLKAN DEMİREL DE UMUT'U İSTİYOR

            Öte yandan golcü futbolcuya Süper Lig'den başka kulüpler de yakından ilgi gösteriyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, çok beğendiği Umut Nayir'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

            Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

            GALATASARAY'IN PLANLARI ARASINDA

            Umut Nayir, transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da karşı karşıya getirebilir. Kariyerine ilk 11'de oynayacağı bir takımda yer almak isteyen Umut Nayir'in Galatasaray'ın da transfer planlarında yer aldığı biliniyor.

            Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

            UMUT NAYİR KİMDİR?

            Futbola 16 yaşındayken İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başlayan Umut Nayir, daha sonra Ankaragücü ile anlaştı. 2012-2015 yılları arasında başkent ekibinde forma giyen futbolcu daha sonra Osmanlıspor'un yolunu tuttu.

                Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

                BEŞİKTAŞ İLE YENİ SAYFA AÇTI

                2015-16 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanan Nayir ardından Göztepe ve Ankaragücü'nde yine kiralık oynadı. 27 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a 250 bin euro karşılığında transfer olan golcü oyuncu, böylece kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

                Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

                BONSERVİSİ EYÜP'TE

                Beşiktaş'ta 19 maçta 4 gol atan futbolcu, sırasıyla Bursaspor ve Hajduk Split'e kiraladıktan sonra 2021-22 sezonunda Giresunspor'a gitti. Sonrasında Eyüpspor ile anlaşan futbolcu, bu sezon Ümraniye'de kiralık forma giydi.

                Süper Lig’in golcüsü Fenerbahçe’ye! Resmi teklif yapıldı

                118 GOL, 11 ASİST

                Bonservisi Eyüpspor'da olan Umut Nayir, profesyonel futbol kariyerinde toplam 318 maça çıkarken 118 gol attı ve 11 de asist üretti. Ankaragücü dönemi parlak geçen Umut Nayir, Sarı-Lacivertli forma ile 107 maçta 48 gol, 3 asist kaydetti. Aynı zamanda hukuk okuyan 1.91 boyundaki Umut Nayir, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı ve skor üretemedi.

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                Haberler Spor ÖZEL | Süper Lig'in golcüsü Fenerbahçe'ye! Resmi teklif yapıldı
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