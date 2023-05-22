ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda berabere kalmıştı. Fenerbahçe-Sivasspor arasındaki karşılaşma Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Sezonu kupayla tamamlamak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzonspor maçının 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
İÇ TRANSFERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK
Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc ve Enner Valencia için yönetim yıldız oyuncuların menajerleriyle temaslarını sürdürüyor.