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    • Spor
    • 22.05.2023 12:37
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    • 22.05.2023 12:55
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    ÖZEL | Valencia'nın menajeri 'yeter' dedirtti! İşte yaşananlar

    Süper Lig'de son hafta maçında ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe gözünü kupa maçına çevirdi. Fenerbahçe, Çarşamba günü kupada yarı final rövanş maçına çıkacak. Fenerbahçe kupa maçına odaklanırken iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda berabere kalmıştı. Fenerbahçe-Sivasspor arasındaki karşılaşma Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

    Sezonu kupayla tamamlamak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzonspor maçının 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
    ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

    İÇ TRANSFERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK

    Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc ve Enner Valencia için yönetim yıldız oyuncuların menajerleriyle temaslarını sürdürüyor.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

        Sarı-Lacivertli taraftarlar, sezon sonunda gol kralı olması beklenen Valencia'nın durumunu yakından takip ediyor.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

        11 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

        Süper Lig'de 28 golle gol krallığında ilk sırada olan Enner Valencia, bir mucize olmazsa 2 hafta sonra krallık tacını takacak. Valencia'nın en yakın rakibi Borini'nin ligde 20 golü bulunuyor.
        ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

        Fenerbahçe'de son olarak 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle zirveyi kapmıştı. Kanarya, 11 sezon sonra takımından yeni bir gol kralı çıkarmaya hazırlanıyor.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

            MENAJERİ İŞİ AĞIRDAN ALIYOR

            Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas geçtiğimiz günlerde Enner Valencia ile ilgili açıklamalarda bulundu.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

            Vargas, "Enner, İstanbul'da çok şey başardı, bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi.
            ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

            MEKSİKA, BREZİLYA VE DUBAİ'DEN TEKLİF VAR

            Vargas, Fenerbahçe'nin dışında Meksika, Brezilya ve Dubai'den transfer teklifleri aldıklarını dile getirmişti.
                ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

                Fenerbahçö Yönetimi ve Enner Valencia'nın menajeri bir kez daha bir araya geldi.
                ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

                Sarı-Lacivertli Yönetim, Ennrer Valencia'nın menajerinin sürekli yeni şartlar masaya getirmesinden rahatsızlığını dile getirdi ve son teklifini iletti.
                ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

                FENERBAHÇE'DEN VALENCIA'YA BASKI

                Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'ya 2 yıllık kontrat teklifini yineledi. 2 yıl için de 4 milyon euro maaş ödemesi yapacağını bildirdi.
                    ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

                    Fenerbahçe, bu sözleşmenin dışına çıkmayacağını ve artık Ekvadorlu yıldızın bir karar vermesi gerektiğini menajerine iletti.
                    ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

                    Taraftarların kısa süre içinde bir araya gelmesi ve son kararlarını vermesi bekleniyor.
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