ÖZEL | Fenerbahçe’de Valencia’nın menajeri ’yeter’ dedirtti! İşte yaşananlar

Vargas, "Enner, İstanbul'da çok şey başardı, bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi.