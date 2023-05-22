Fırtına'dan evinde farklı galibiyet! Trabzonspor 4-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı. İkinci yarıda da bir gol bulan Trabzonspor mücadeleden 4-1 galibiyetle ayrıldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.
20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.
29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.
35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.