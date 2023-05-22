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    • 22.05.2023 19:05
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    • 22.05.2023 22:30
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    Fırtına'dan evinde farklı galibiyet! Trabzonspor 4-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fırtına’dan evinde farklı galibiyet!

    Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı. İkinci yarıda da bir gol bulan Trabzonspor mücadeleden 4-1 galibiyetle ayrıldı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

    14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.

    20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.

    29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.

    35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.

    Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.


        4 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI
        Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

        Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.

        YUSUF YAZICI YİNE YOK
        Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.

        Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.

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