Fırtına'dan evinde farklı galibiyet! Trabzonspor 4-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)



4 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.