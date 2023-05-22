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    • 22.05.2023 09:13
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    • 22.05.2023 09:13
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    Inter'in serisini Napoli bitirdi!

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Napoli, konuk ettiği Inter'i 3-1 yendi.

    takvim.com.tr
    Inter’in serisini Napoli bitirdi!
    Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda ligde haftalar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Napoli ile hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter kozlarını paylaştı.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi ekip, 67. dakikada Anguissa ile 1-0 öne geçti.

    Inter, 82. dakikada Lukaku ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

    Bu golden 3 dakika sonra Di Lorenzo, Napoli'ye yeniden üstünlüğü getiren golü attı: 2-1.

    90+4. dakikada Gaetano, maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 3-1.

    Şampiyon Napoli, Inter'i 3-1 yenerek puanını 86 yaptı. Inter ise haftayı puansız kapatarak 66 puanla 3. sırada kaldı. Napoli mağlubiyetiyle Inter'in ligde 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

    Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek soyunduğu karşılaşmada görev almadı.
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