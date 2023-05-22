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    • Spor
    • 22.05.2023 09:21
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    • 22.05.2023 09:21
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    Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı

    Premier Lig'de dün şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, bugün oynadığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    takvim.com.tr
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