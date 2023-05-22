Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti. Ev sahibi ekip 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle rakibini 1-0 yendi. Arsenal'in dün yenilmesiyle şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, bugünkü galibiyetin ardından şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Oyuncular törende büyük sevinç yaşadı.
- Spor
- 22.05.2023 09:21
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- Son Güncelleme:
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- 22.05.2023 09:21
Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı
Premier Lig'de dün şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, bugün oynadığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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