Beşiktaş haberleri | Valerien Ismael'den flaş itiraflar! "Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu"

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"



Beşiktaş'taki ayrılığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ve bununla başa çıkmanız, odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola'nın bile zamana ihtiyacı vardı. Yine de Beşiktaş'taki deneyimim hakkında konuşacak sadece olumlu şeylerim var. Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Çok güzel dostluklar kurdum." ifadelerini kullandı.



