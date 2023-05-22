Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Kolombiyalı golcüyü listesine aldı!

    Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Valencia’nın ayrılma ihtimaline karşı Atalanta’nın Kolombiyalı golcüsü Zapata ile temasa geçti. Menajeriyle yapılan görüşme de olumlu geçti.

    Fener gözünü Zapata’ya dikti

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler'in İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrfor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.

    2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor. Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olsa da oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle transferinin söz konusu olduğu belirtiliyor.

    2019 PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO
    Zapata'nın 2019 yılındaki piyasa değeri ise 45 milyon Euro idi. 32 yaşında ve 1.89 boyunda olan Zapata, Atalanta dışında Napoli, Udinese ve Sampdoria formaları da giydi.

    Oyuncunun menajeri ile olan görüşmenin olumlu geçtiği, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve transfere prensip olarak sıcak yaklaşıldığı bilgisi de geldi. 34 kez Kolombiya Milli Takım forması giyen Zapata bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    HDP: Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek
    Haberler Spor Fenerbahçe Kolombiyalı golcüyü listesine aldı!
        loading
        SON DAKİKA