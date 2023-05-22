Fenerbahçe Kolombiyalı golcüyü listesine aldı!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler'in İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrfor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.

2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor. Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olsa da oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle transferinin söz konusu olduğu belirtiliyor.