Altınordu ile berabere kalan Çaykur Rizespor 1 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'in son hafta maçında İzmir ekibi Altınordu'yu ağırlayan Çaykur Rizespor, 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig'e yükseldi.
7. KEZ SÜPER LİG'DE
Ligin son haftasında İzmir ekibini konuk eden Çaykur Rizespor, en az 1 puan alması veya Pendikspor'un puan kaybetmesi halinde ligi ikinci bitirerek Süper Lig'e adım atacaktı.
Maçın 90 dakikasında iki takım da gol atmayı başaramayınca 1 puanı alan Rizespor, 68 puanla ligi ikinci sırada tamamladı ve tarihinde 7. kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Maç sonu Rizespor taraftarları büyük sevinç yaşadı. Altınordu ise, 35 puanla 16. sırada kaldı ve 2. Lig'e düştü.