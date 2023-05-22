Altınordu ile berabere kalan Çaykur Rizespor 1 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü!

Maçın 90 dakikasında iki takım da gol atmayı başaramayınca 1 puanı alan Rizespor, 68 puanla ligi ikinci sırada tamamladı ve tarihinde 7. kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Maç sonu Rizespor taraftarları büyük sevinç yaşadı. Altınordu ise, 35 puanla 16. sırada kaldı ve 2. Lig'e düştü.

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